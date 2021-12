Hoffnung stirbt zuletzt: So will Heising-Kottern den Negativlauf beenden

In der Basketball-Bayernliga hinkt die SG Heising-Kottern den eigenen Erwartungen hinterher. Seit Wochen gibt es ein Dauerproblem.

17.12.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Bei den Basketballern der SG Heising-Kottern läuft es derzeit alles andere als rund. Nach nur einem Sieg aus acht Spielen liegt das Team auf dem vorletzten Rang der Bayernliga und der Kader ist seit Wochen dünn besetzt. Center Gabriel Rundel beschreibt die Stimmung in der Mannschaft vor dem letzten Spiel des Jahres und gibt einen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte.

Herr Rundel, wie ist die Stimmung im Team nach der herben 54:132-Klatsche gegen den Tabellenführer TS Jahn München am vergangenen Wochenende?

Gabriel Rundel: Die Stimmung ist trotz der Niederlage nach wie vor gut. Uns war klar, dass es gegen den Tabellenführer kaum für einen Sieg reichen würde. Wir haben versucht, uns so gut zu verkaufen, wie es geht und das Spiel hat sogar Spaß gemacht.

Wird die Niederlage intern noch diskutiert oder ist das Spiel bereits abgehakt?

Rundel: Das Spiel ist abgehakt. Mund abputzen und weitermachen.

Letztes Spiel in der Basketball-Bayernliga vor der Winterpause

Am Sonntag geht es in eigener Halle gegen Slama Jama Gröbenzell. Das Team steht derzeit auf Platz sieben, ihr auf Rang zwölf. Was muss sich im Vergleich zum Spiel gegen Jahn München verändern, damit es zum zweiten Saisonsieg reicht?

Rundel: Wir müssen den Ball mehr laufen lassen, besser als Team agieren und vor allem schneller nach hinten Umschalten. Gegen München sind wir zu langsam und zu wenig gelaufen. Die haben uns zeitweise überrannt.

Bei einer Niederlage rutscht ihr auf den letzten Tabellenrang ab. Mit einem Sieg klettert ihr auf Platz elf. Auf welchem Rang, glauben Sie, wird die SG überwintern?

Rundel: Gute Frage. Allzu große Chancen rechnen wir uns gegen Gröbenzell nicht aus. Ein Sieg ist an einem guten Tag aber nicht unmöglich.

Mit diesem Vorhaben geht die SG Heising-Kottern in die Restsaison

Der Kader ist coronabedingt arg ausgedünnt. Vor zwei Wochen musstet ihr die Partie gegen Bayern München 4 aufgrund von Spielermangel absagen. Wie viele Spieler stehen am Sonntag zur Verfügung?

Rundel: Stand jetzt, haben acht Leute zugesagt. Eventuell kommen noch ein paar dazu.

Was nehmt ihr euch für die zweite Saisonhälfte vor?

Rundel: Unser Ziel ist der Klassenerhalt und die Hoffnung, dass es reicht, ist noch da. Aber wie die derzeitige Situation zeigt, wird das ohne festen Trainer und mit so wenigen Spielern im Kader nicht leicht. Eventuell kommen ab Januar ein paar Spieler dazu. Da fehlen allerdings noch feste Zusagen. Sollte es so weitergehen, müssen wir uns aber auch Gedanken über den möglichen Abstieg machen.