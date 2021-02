Was ist Ihr neues Corona-Hobby? Wir haben in Kempten nachgefragt

Freunde treffen fällt in Pandemie-Zeiten flach. Passanten aus Kempten und dem Oberallgäu erzählen, wie sie trotzdem für Abwechslung im Alltag sorgen.

07.02.2021 | Stand: 19:18 Uhr

Die Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung sind während der Corona-Pandemie eingeschränkt. Deshalb haben viele ein neues Hobby für sich entdeckt, dem sie ohne Ansteckungsgefahr frönen können. Wir haben Kemptener und Oberallgäuer gefragt, wie Sie sich die Zeit vertreiben.

Heidi Merdin, 57, Kempten: Sie hat das Langlaufen wieder für sich entdeckt. Mit ihrer Tochter zusammen zieht sie draußen an der frischen Luft ihre Runden. „Ich bin Schwimmerin, aber die Hallen haben ja geschlossen“, erzählt die 57-jährige Kemptenerin. Rodeln und Skifahren „am Buckel zuhause“ bereitet ihrem Enkel Elias eine Menge Freude. Gemeinsam mit der Oma geht er auch hin und wieder in die Kirche und zündet eine Kerze an.

Heidi Merdin mit Enkel Elias Bild: Carolin Färber

Johann Amendt, 84, Börwang: „Ich habe eine alte Leidenschaft fortgesetzt“, berichtet er. Der 84- Jährige trainiert täglich zuhause mit seiner Frau. „Ich speichere jede ,Telegym’-Folge im TV und trainiere dann mindestens eine halbe Stunde.“ Abgesehen von langen Spaziergängen geht er auch gerne Schneeschuhlaufen.

Johann Amendt Bild: Carolin Färber

Roswita Wörtz, 71, Kempten: Sie kocht öfters, unter anderem weil „man ja nicht mehr Essen gehen kann“, sagt sie. Vor allem die italienische Küche rund um Pasta und Salate hat die 71-jährige dabei für sich entdeckt. Wenn Sie nicht gerade kocht, strickt und häkelt sie gerne. „Ich kann mich auf jeden Fall gut beschäftigen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Roswita Wörtz Bild: Carolin Färber

Michael Wörtz, 72, Kempten: Er überrascht mit einer sehr besonderen Tätigkeit: „Ich habe mein gesamtes Telefonverzeichnis neu geschrieben“, erklärt der 72-Jährige. Das habe ihn durchaus ein paar Stunden gekostet. Was er nicht mehr als schön geschrieben empfindet, schreibt er neu.

Michael Wörtz Bild: Carolin Färber

Anja Maurus, 27, Dietmannsried: Sie ist in der Küche aktiver geworden: „Am meisten koche ich vermutlich italienisch und allgäuerisch“, erzählt die 27-jährige Dietmannsriederin. Sie sei sehr sportaffin und versuche eben das auszuüben, was derzeit möglich sei. „Ich gehe viel joggen und mache Workouts daheim.“ Zudem lese sie öfter und bilde sich allgemein mehr weiter.

Anja Maurus Bild: Carolin Färber

