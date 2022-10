Was lief da schief vor 30 Jahren im Kornhaus?

Die Kosten für die Sanierung des Kemptener Kornhauses steigen weiter. 20 Millionen Euro sind nun im Gespräch. Fehler wurden offenbar früher schon gemacht.

20.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bis zu 20 Millionen Euro für die Sanierung des Kornhauses – das tut weh. Insbesondere in Zeiten, in denen andere dringend notwendige Großprojekte anstehen und die Stadt eigentlich sparen muss. Aber deswegen jetzt einen Stopp einlegen? Die Sanierung des Kornhauses wegen der erneuten Mehrkosten zu unterbrechen und Posten aufzuschieben, wäre die falsche Entscheidung. Wer weiß, wie viel das Material in einem halben Jahr kostet und welche Summen Baufirmen verlangen? Keiner kann die Entwicklungen auf dem Markt momentan absehen. Außerdem kostet auch eine Baustelle, die vorübergehend still gelegt ist.

