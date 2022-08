Weiterhin treffen sich 200 bis 300 Menschen wöchentlich in Kempten, um gegen Corona-Politik und anderes zu demonstrieren. Warum? Wir haben sie gefragt.

31.08.2022 | Stand: 08:02 Uhr

Keine zwei Wochen zuvor feierten tausende Menschen eng an eng im Bierzelt. Auf der Allgäuer Festwoche – etwa 500 Meter von dem Ort entfernt, an dem sich Montag für Montag nach wie vor 200 bis 300 Menschen treffen, um lautstark durch die Stadt zu spazieren und gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Was motiviert sie noch dazu? Und wer beteiligt sich an dem Protest, während drumherum das Leben pulsiert, als gäbe es kein Corona?

