Was wird nun aus dem Wohnmobilpark in Kempten?

Die Stadt will die Stellplätze am Illerdamm moderner gestalten. Doch wegen der Standort-Frage entbrannte ein Streit. Demnächst liegen Zahlen auf dem Tisch.

28.06.2021 | Stand: 18:52 Uhr

„Der Platz ist ein schlechter Witz. Hier will keiner übernachten.“ Mit diesen Worten startet die aktuellste Bewertung auf dem Portal „Promobil“ für den Wohnmobilstellplatz am Illerdamm. Es ist der einzige in Kempten. Dass dieser nicht mehr zeitgemäß ist – darüber ist man sich in der Stadt längst einig. Doch nach wie vor ist unklar, wie, wo und wann der angedachte neue Wohnmobilpark entsteht. Und das, obwohl mobiles Reisen – spätestens seit der Pandemie – immer noch beliebter wird und die Nachfrage nach Stellplätzen zusehends steigt.