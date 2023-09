So viel Aufwand ist nötig, damit bei uns Wasser aus der Leitung kommt

Den Wasserhahn aufzudrehen, ist alltäglich. Doch wieviel Arbeitskraft, Geld und Material steckt dahinter? Auf einer Baustelle in Krugzell wird das deutlich.

30.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wir alle tun es mehrere Male täglich: Den Wasserhahn aufdrehen. Wir sind es gewohnt, dass uns so viel Wasser zur Verfügung steht, wie wir eben brauchen. Doch was braucht es eigentlich, um das möglich zu machen? Derzeit tauschen Arbeiter die Wasserleitungen und Kanäle in der Altsiedlung von Krugzell aus. Ein Projekt, das zeigt, wie viel Arbeitskraft, Geld und Material hinter einer gut funktionierenden Wasserversorgung steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.