Wasserstoff: Stromkosten als Sargnagel für Projekt beim ZAK

Müll und Holz sollten in Kempten für die Produktion von klimafreundlichem Brennstoff dienen. Doch die hohen Strompreise machen das Vorhaben unwirtschaftlich.

30.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Bei steigenden Energiepreisen und dem Wunsch, von russischem Erdgas unabhängig zu werden, ist immer wieder auch die Rede von Wasserstoff. Diesen klimafreundlichen Brennstoff wollte der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) mit Strom aus seinem Müll- und Holzheizkraftwerk produzieren. Doch inzwischen spricht Geschäftsführer Karl-Heinz Lumer beim Blick auf die rasant anwachsenden Strompreise von einem „Sargnagel“ für das geplante ZAK-Vorhaben.

>>>Lesen Sie auch: Teures E-Auto laden? So sparen Preisfüchse in Kempten

In Kürze erwartet der ZAK die Genehmigung seiner Anlage zur Wasserstoffproduktion. In der Verbandsversammlung sagte Lumer, dass das Vorhaben dennoch zurzeit nicht realisiert werden könne. „Es bleibt abzuwarten, ob sich die Rahmenbedingungen in der Zukunft ändern werden.“

Die Strompreise sind an der Börse weiter gestiegen - das macht das Projekt unwirtschaftlich

Schon vergangenes Jahr hatte der ZAK das Vorhaben vorübergehend auf Eis gelegt. Ein Hauptgrund war die unzureichende öffentliche Förderung. Weiter machten stark gestiegene Strompreise das Projekt zunehmend unwirtschaftlich. Inzwischen hat sich die Lage verschärft: Die Strompreise sind an der Börse weiter gestiegen. Die Rechnung: Bei einem Strompreis von vier Cent pro Kilowattstunde und hoher Förderung wäre das Wasserstoff-Projekt nach 20 Jahren plus-minus-null ausgegangen, sagt Lumer. Tatsächlich lägen die Strompreise schon heuer und für die nächsten beiden Jahre zum Teil über 20 Cent – das Fünffache. Und auch die erhoffte hohe Förderung blieb aus.

Der Preis für Wasserstoff vom ZAK müsste um 280 Prozent steigen

In Folge würde der Preis für Wasserstoff vom ZAK um 280 Prozent steigen. Er müsste beim Verkauf statt anfänglich kalkulierter 6,72 Euro pro Kilo knapp 19 Euro kosten. Viel mehr, als etwa potenzielle Kunden im Nahverkehr zu zahlen bereit wären. Ohnehin fand der ZAK schon mit der alten Kalkulation trotz aller Gespräche mit Unternehmen im Verkehrswesen und der Industrie keine verbindlichen Käufer für seinen Wasserstoff.

Lesen Sie auch

ZAK feiert Jubiläum 50 Jahre ZAK: Trotz ausgeklügelter Müllverwertung geht es nicht ohne Verbrennungsofen

Dennoch zweifelt Lumer nicht grundsätzlich an der Zukunft des Energieträgers, der sich übrigens auch dem Erdgas beimischen ließe. „Wasserstoff wird kommen“, sagt der ZAK-Geschäftsführer. Aber dieser werde dann großteils nicht in Deutschland hergestellt werden. Zu erwarten ist vielmehr, dass ihn beispielsweise Solarfabriken etwa im sonnenreichen Nordafrika oder dem Nahen Osten produzieren.

Und was bleibt dem ZAK derweil übrig? Abwarten. Sollten sich positive Entwicklungen ergeben, werde man das Projekt erneut zur Entscheidung vorlegen, sagt Lumer.

Lesen Sie auch:

---

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".