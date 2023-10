Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung gefällt - und ist trotzdem eine "Themaverfehlung"

Mitglieder des Stadtmarketing-Beirats loben die Ideen für die Weihnachtsbeleuchtung in der Kemptener Innenstadt. Doch sie hatten sich deutlich mehr erhofft.

26.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Konzept gefiel gut – und doch sprachen Mitglieder des Beirats für Tourismus und Stadtmarketing von einer Themaverfehlung. Die Agentur Wolkenberg mit Sitz in Wildpoldsried hatte Ideen vorgestellt, wie die Kemptener Innenstadt während der Adventszeit noch schöner erstrahlen könnte. Doch eigentlich sollte es vordergründig darum gehen, wie die tristen Wintermonate Januar und Februar aufgewertet werden können, kritisierten Beiratsmitglieder.

Stadtrat Helmut Berchtold (CSU): "Das ist mir zu weihnachtslastig"

„Das ist mir ein bisschen zu weihnachtslastig“, kommentierte CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Berchtold die Vorschläge der Agentur. Später sprach er von einer Themaverfehlung, ebenso wie Annette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler-ÜP). Sie bedauerte, dass nicht mehr Ideen von unterschiedlichen Agenturen vorgestellt wurden. Johannes Bernhard, Geschäftsführer Jufa Hotel Kempten, ergänzte: „Das Ziel sollte sein, die Zeiten zu beleben, die nicht bereits durch den Weihnachtsmarkt belebt sind.“ Das könnte Sie auch interessieren: Stefanie Schmücker verlässt Kempten Tourismus.

Deutlich mehr Lichtelemente und die Kugel als wiederkehrendes Element, ein großer Christbaum mit einer Art Lichterzelt vor dem Rathaus – das sind beispielsweise Bausteine, die sich die Agentur vorstellen könnte. Die Planer konzentrierten sich in einem ersten Schritt auf die Hauptachsen Fischerstraße, Rathausplatz und Freitreppe.

So war es zuletzt auch mit der Arbeitsgruppe abgesprochen, die sich laut Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements, seit zwei Jahren mit dem Thema befasst. Mit dabei sind neben dem City-Management Vertreterinnen und Vertreter von Kempten Tourismus sowie dem Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb, außerdem Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP), Beauftragter für Stadtmarketing im Kemptener Stadtrat.

Sprechende Bäume und Fotostationen: Das schwebt den Planern ansonsten vor für die Kemptener Innenstadt

Die Agentur gab aber auch Ausblick auf weitere Möglichkeiten der Beleuchtung: Videoinstallationen auf der Front der Residenz beispielsweise. An verschiedenen Orten Fotostationen analog zu den Engelsflügeln, die im vergangenen Jahr oberhalb der Freitreppe standen. Oder „sprechende Bäume“: Auf den Stamm wird ein Gesicht projiziert, zusätzlich kann man eine Tonspur integrieren, sodass der Baum etwa eine Geschichte erzählt. Das könnte Sie auch interessieren: Feiern am Illerdamm wieder erlaubt.

Tim Berchtold (Junge Union) gefielen große Buchstaben auf dem Residenzplatz. Ein Kempten-Schriftzug schwebe ihm schon lange vor, und zwar ganzjährig, sagte er. Er verwies zudem auf ein Konzept in Stuttgart, bei dem ansässige Unternehmen illuminierte Figuren sponsern. Denn Kosten sind in Kempten derzeit generell ein großes Thema. Allein für die Lichterketten mit Kugelelementen in den Straßenzügen würden laut Florian Schellheimer von der Agentur Wolkenberg voraussichtlich 285.000 Euro fällig. Auf die Nachfrage von Thomas Hartmann (Grüne), ob man inklusive Videoinstallationen und anderer zusätzlicher Elemente etwa beim Dreifachen liege, antwortete Schellheimer: „Das wird sicherlich nicht ausreichen.“

Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP): Bis Ende des Jahres soll geklärt werden, wie ein umfassenderes Konzept aussehen könnte

Die Kosten für das jetzige Gestaltungskonzept inklusive Genehmigungs- und Ausführungsplanung liegen laut Saukel im mittleren fünfstelligen Bereich. Und wie geht es nun weiter? „Ich werde in den kommenden Tagen Rücksprache mit den beteiligten Akteuren halten“, sagt Saukel. Die Arbeitsgruppe werde sich erneut treffen, mit dabei werde Ekaterina Avdosyev sein, künftige Geschäftsführerin der neuen Stadtmarketing GmbH. Bis Ende 2023 soll geklärt werden, wie ein umfassenderes Konzept für die Winterbeleuchtung aussehen könnte. „Dabei müssen jedoch auch die Umsetzungskosten in Betracht gezogen werden.“

Was bislang über den Weihnachtsmarkt in Kempten bekannt ist, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.