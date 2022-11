Glühweinparty, Alphornbläser und Nikolaus: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Buchenberg

Der Adventsmarkt in Buchenberg 2022 startet am 25. November und geht bis zum 27. November. In diesem Jahr ist der Markt zum ersten Mal an neuem Ort zu sehen.

17.11.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Traditionell findet am ersten Adventswochenende der Buchenberger Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr jedoch nicht, wie gewohnt, am Landhaus Sommerau, sondern auf dem Schulhof und der Aula der Grund- und Mittelschule Buchenberg. Der Christkindlmarkt beginnt am Freitag, 25. November, und endet am Sonntag, 27. November. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Buchenberg:

Wann ist Weihnachtsmarkt in Buchenberg?

Was wird beim Weihnachtsmarkt in Buchenberg geboten?

Wann kommt der Nikolaus in Buchenberg?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Buchenberg auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt in Buchenberg

Ort: 87474 Buchenberg, Schulhof und Aula der Grund- und Mittelschule Buchenberg, Schulstraße 9

Termin: 25.11. bis 27.11.2022

Umfang: Marktstände, Musik, Nikolaus, Auftritte, Kinderprogramm

Das sind die Öffnungszeiten und das Programm des Marktes

Der Weihnachtsmarkt in Buchenberg findet traditionell am ersten Adventswochenende statt - 2022 von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 25. November 2022: ab 19 Uhr

19 Uhr: Glühweinparty im Schulhof mit DJ

Samstag, 26. November 2022: 14 bis 20 Uhr

14 Uhr: Eröffnung mit den Alphornbläsern im Schulhof

15 Uhr: Christmas Music Box

16 Uhr: Jugendkapelle Buchenberg

16 Uhr: Kindergartenchor Vorschulkinder

17 Uhr: Einzug Nikolaus

Kinderprogramm: Himmelspostamt, 14:30 bis 16:00 Uhr Weihnachtsgeschichten in der Bücherei (max. 10 Kinder gleichzeitig), Basteln mit Naturmaterialien

Sonntag, 27. November 2022: 12 bis 17 Uhr

12 Uhr: Christmas Music Box -Live

13 Uhr: Musikkapelle Buchenberg

14 Uhr: Gesangsverein Buchenberg

15.15 Uhr: Auftritt Musikschule Hermine Weixler

16 Uhr: Einzug Nikolaus

Kinderprogramm: Himmelspostamt, Basteln mit Naturmaterialien

Das gibt es auf dem Buchenberger Weihnachtsmarkt zu entdecken

Am Freitagabend wird es für die Besucher des Weihnachtsmarktes verschiedene Stände mit Feuerzangenbowle, Raclettebrot, Schupfnudeln oder auch Crêpes geben. Am Samstag und Sonntag hält der Markt neben Gestricktem, Kerzen, Baby- und Kindermode auch Adventsgestecke, Drechselarbeiten, Schmuck, Kräuterprodukte und weihnachtliche Kulinarik bereit.

Wann kommt der Nikolaus in Buchenberg?

Der Nikolaus kommt am Samstag, 26. November 2022, um 17 Uhr auf den Weihnachstmarkt an der Schule in Buchenberg sowie am Sonntag, 27. November 2022, um 16 Uhr.

