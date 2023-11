Am ersten Adventswochende: Weihnachtsmarkt in Dietmannsried

Zweitägiger Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochende: Das sollten Sie zum Weihnachtsmarkt 2023 in Dietmannsried wissen - ein Überblick.

30.11.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Am ersten Adventswochenende lockt der zweitätige Weihnachtsmarkt in Dietmannsried auch 2023 Besucher. Ein Programm für zwei Tage steht fest, ebenso dass es 59 Stände gibt.

Steckbrief: Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt 2023

Name : Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt

: Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt Ort : 87463 Dietmannsried, Kirchplatz

: 87463 Dietmannsried, Kirchplatz Termin : 2.12. und 3.12.2023

: 2.12. und 3.12.2023 Umfang: 59 Stände, zweitägiges Programm

Öffnungszeiten: Wann ist der Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt 2023?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Kirchplatz in Dietmannsried am ersten Adventswochenende statt. Am 2. und 3. Dezember bieten die Aussteller allerei Dinge an über mehrere Stunden:

Samstag, 2. Dezember : von 16 bis 21 Uhr

: von 16 bis 21 Uhr Sonntag, 3. Dezember: von 10.30 bis 20 Uhr

Diese Stände gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Dietmannsried 2023

Ganze 59 Stände sind laut Plan auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Dietmannsried. Dekoartikel, Seifen, Stände von Sportabteilungen und fürs leibliche Wohl sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung.

So sieht das Programm für die beiden Tage aus

An beiden Tagen gibt es jeweils ein Programm rund um den Weihnachtsmarkt in Dietmannsried 2023:

Samstag

16 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Werner Endres mit Musikkapelle Dietmannsried

16 - 18 Uhr: Führung auf den Kirchturm "St. Blasius und Quirinius"

16 - 19 Uhr Krippenaustellung der Krippenfreunde Dietmannsried Ausstellung "Tiere im Winter" - Kreisjagdverband Weihnachtliches Basteln mit der KLJB Dietmannsried

16 - 21 Uhr

Lebende Krippe Tombola

16.30 - 21 Uhr: Lagerfeuer mit Stockbrot

17.15 - 18.30 Uhr: Musikverein "Harmonie"

19.30 - 20.30 Uhr: Trio "Hoimelig"

20 Uhr: Führung auf den Kirchturm "St. Blasius und Quirinius"

21 Uhr: Viva-Chor - Lieder aus Taizé

Sonntag

10.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Dietmannsried Kinderkirche (Evangelische Kirche)

10.30 - 19 Uhr Krippenaustellung der Krippenfreunde Dietmannsried Ausstellung "Tiere im Winter" - Kreisjagdverband

10.30 - 20 Uhr: Lebende Krippe

11.30 Uhr: Vororchester mit Adventlichen Klängen

12 - 19 Uhr: Besinnliche Stimmung in der Pfarrkirche Dietmannsried

13 Uhr: Schulchor der Grundschule Dietmannsried

13 - 19 Uhr: Führung auf den Kirchturm "St. Blasius und Quirinius"

13.45 Uhr: Zauberer

14.45 Uhr: Lieder von Angelika und Thomas Wohlfahrt

15.30 Uhr: Werkskapelle der Köserei Champignon

16.30 Uhr: Jugendkapelle "Allgäuer Tor" stimmt auf den Nikolaus ein

17.15 Uhr: Besuch von St. Nikolaus

