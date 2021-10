Nach langem Warten steht es nun fest: Der Kemptener Weihnachtsmarkt findet heuer statt. Das gab die Stadt am Donnerstagvormittag bekannt.

14.10.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Nun gibt es Gewissheit: Der Weihnachtsmarkt in Kempten findet in diesem Jahr statt. Die Planung für den Christkindlesmarkt sind laut einer Mitteilung der Stadt in Gang. Auf dem Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher vom 24. November bis zum 22. Dezember 2021 wieder schlendern, Glühwein trinken und Weihnachtsgeschenke kaufen. Der Christkindlesmarkt wird wie üblich vor dem Rathaus in Kempten stattfinden. Auch Memmingen plant seinen Christkindlesmarkt.

Krippe aus Zirbenholz beim Weihnachtsmarkt in Kempten wieder aufgestellt

Auch in diesem Jahr wird die aus Zirbenholz geschnitzte Krippe von Robert Liebenstein wieder ihren Platz an der Ost- und Nordseite des Rathauses einnehmen. Neben den beinahe lebensgroßen Figuren des Holzbildhauers, werden auch die Krippen der Krippenbauschule wieder ausgestellt.

Weitere Informationen zu den geltenden Hygienemaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt werden laut der Stadt an die aktuellen Vorgaben angepasst und in Kürze veröffentlicht.

