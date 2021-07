Der katholische Priester Wohlgschaft ist als kritischer Prediger aus seiner Zeit in Kempten bekannt. In seinem Buch fordert er Gleichberechtigung in der Kirche.

19.07.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn katholische Priester öffentlich Strukturen in ihrer Kirche anprangern, gilt das in den Augen vieler als couragiert. Wenn ein katholischer Pfarrer eine radikale Neuausrichtung seiner Kirche in Büchern einfordert, macht ihn das nicht nur in Kirchenkreisen bekannt. Hermann Wohlgschaft gilt so seit Jahren als profilierter Kritiker seiner Kirche.