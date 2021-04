Welche Musik in den großen Kemptener Kirchen an Ostern erklingt

Das musikalische Programm ist auch im zweiten Corona-Jahr schmal. Dennoch haben Kemptens hauptamtliche Kirchenmusiker einiges vorbereitet.

31.03.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Die Pandemie macht den katholischen und evangelischen Kirchenmusikern in Kempten erneut einen Strich durch die Rechnung. Normalerweise wäre in diesen Tagen große, feierliche Musik mit Chören, Ensembles und Solisten in den Gotteshäusern angesagt. Doch die Corona-Regelungen zwingen Benedikt Bonelli (St. Lorenz), Frank Müller (St. Mang) und David Wiesner (St. Anton) zu kleinen kirchenmusikalischen Programmen:





Basilika St. Lorenz

Gründonnerstag (19 Uhr) Abendmahlsamt: Das Solistenensemble der Basilikamusik spielt Werke von Hassler, da Victoria und Schütz.

(19 Uhr) Abendmahlsamt: Das Solistenensemble der Basilikamusik spielt Werke von Hassler, da Victoria und Schütz. Karfreitag (15 Uhr) Feier vom Leiden und Sterben: Solistenensemble interpretiert Werke von Fink, Byrd und anderen. Um 19 Uhr erfolgt ein Nachklang: Geigerin Doris Nocka und Organist Benedikt Bonelli spielen Werke von Rheinberger, Ysaÿe und Kaminski.

(15 Uhr) Feier vom Leiden und Sterben: Solistenensemble interpretiert Werke von Fink, Byrd und anderen. Um 19 Uhr erfolgt ein Nachklang: Geigerin und Organist spielen Werke von Rheinberger, Ysaÿe und Kaminski. Ostersonntag Feier der Osternacht um 6 Uhr mit Scholagesängen; um 10 Uhr spielen Solisten und Instrumentalisten unter Leitung von Benedikt Bonelli Mozarts „Missa brevis in B“.

St. Mang

Karfreitag (10 Uhr, ARD-Fernsehgottesdienst ohne Publikum, auch im Radio auf Bayern 1): Unter Leitung von Frank Müller (auch Orgel) musizieren das Barockensemble „Capella hilaria“ sowie Fabian Pablo Müller (Saxofon), Heidi Baumgartner (Sopran), Katharina Guglhör (Alt), Richard Resch (Tenor) und Christian Hilz (Bass). Sie führen unter anderem Auszüge aus den Bach-Kantaten „Sehet, wir gehn hinauf nach Jerusalem “ und „Ich hatte viel Bekümmernis“ sowie Werke von Melchior Franck auf.

(10 Uhr, ARD-Fernsehgottesdienst ohne Publikum, auch im Radio auf Bayern 1): Unter Leitung von (auch Orgel) musizieren das Barockensemble „Capella hilaria“ sowie (Saxofon), (Sopran), (Alt), (Tenor) und (Bass). Sie führen unter anderem Auszüge aus den Bach-Kantaten „Sehet, wir gehn hinauf nach “ und „Ich hatte viel Bekümmernis“ sowie Werke von auf. Ostersonntag (10 Uhr und 11.30 Uhr) Kantaten-Gottesdienst (Anmeldung: www.ticket-regional.de). Unter Leitung von Frank Müller (Orgel) musizieren die „Capella hilaria“ sowie Christiane Thamm (Sopran) und Christian Hilz (Bass). Auf dem Programm stehen etwa die Osterkantate „Heut singt die werte Christenheit“ von J. Ph. Krieger.

Christi Himmelfahrt

Karfreitag (15 Uhr) Musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu: Zu Texten, gelesen von Dekan Jörg Dittmar, improvisiert Organist Frank Müller (Online-Anmeldung).

St. Anton