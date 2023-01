Weltreise inmitten Kemptens: Michael Martin präsentiert "Terra"-Vortrag in der Bigbox

Michael Martin nimmt in seinem Foto-Vortrag „Terra“ in Kempten mit auf seine globalen Expeditionen. Am Ende warnt er vor dem Klimawandel.

20.01.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Für seine Vortragsreihe „Terra“ hat Michael Martin die größeren Hallen gebucht – in Kempten war es am Donnerstagabend die Bigbox. Der Abenteurer und Naturfotograf, der sich auf Wüsten spezialisiert hat, zeigt diesmal zehn sehr unterschiedliche Landschaftsformen in entlegensten Regionen. Er nimmt die erstmals über 1000 Besuchenden in Kempten visuell mit ins arktische Eis und ins Dickicht des Regenwaldes, braust mit dem Motorrad durch die Weiten der mongolischen Steppe und klettert auf Vulkane des pazifischen Feuerrings.

Die Erde selbst ist der Protagonist, Martin das Medium und die Kamera sein Werkzeug. Häufig mit an Bord sind seine Frau Elli und der befreundete Kameramann Jörg Reuther. Die abgeschiedenen Regionen erreicht die Gruppe nicht ohne Mühe.

Lesen Sie hier: Mit dem Motorrad zum Polarkreis: Alexander Rauh aus Durach erlebt ein Abenteuer in Norwegen

Michael Martin in Kempten: In der Bigbox präsentiert er seinen Foto-Vortrag "Terra"

Obwohl erstklassiges Equipment samt Träger, Fahrer und Führer die Expeditionen erleichtern, schildert der 59-Jährige die Strapazen der Besteigung eines Anden-6000ers mit 30 Kilo Fotoausrüstung, beschreibt seine Ungeduld, wenn er tagelang im Schneegestöber oder Nebel festsitzt, und den Schmerz beim Durchwaten eisig kalter Flüsse. Viele Aufnahmen wurden hart erarbeitet, schildert Martin.

Michael Martin Bild: Felix Ebert

In seinem Vortrag tigert Martin neben einer großformatigen Leinwand umher und konfrontiert seine Gäste mit einer Informationsfülle, die den Geografen in ihm durchblitzen lässt. Magisch ziehen ihn die Bruchstellen an den Rändern der Kontinentalplatten an. Begeistert erklärt er die leuchtenden Färbungen von Gestein, Mineralien und Wasser. Eine „fliegende Kamera“ erweitert die Perspektive. Aus großer Höhe fällt der Blick auf die Rentierherden Sibiriens.

"Terra" von Michael Martin in der Bigbox Kempten

Nicht nur die Natur-Aufnahmen fesseln, auch die eindrücklichen Porträts der Menschen, denen Martin auf seinen Touren begegnet. Dabei lässt er die Schattenseiten nicht aus. Schwefel-Schürfer schuften für Hungerlöhne und setzen ihre Gesundheit aufs Spiel. Westliche Einflüsse überrollen und entwurzeln afrikanische Stämme. Das Gemeine, sagt Martin, sei: „Diejenigen, die kaum einen CO2-Abdruck hinterlassen, sind die größten Opfer; und verantwortlich die Industrieländer.“ Der Fotograf zeigt Ausbeutung und bittere Armut deutlich, aber nähert sich den Menschen respektvoll und ohne Voyeurismus.

Lesen Sie auch: Erst Corona zwang sie zur Rückkehr: Eine Kemptenerin macht die Reise ihres Lebens

Nach dem Vortrag waren Bücher und Autogramme von Michael Martin gefragt. Bild: Christian Gögler

Der Berufsreisende Michael Martin warnt in Kempten vor dem Klimawandel

Martin hat viel gesehen und teilt es. Hinter jedem seiner brillanten Bilder schimmert die Fragilität dieses wunderschönen Planeten und seiner Bewohner durch – das Traurige im Schönen. Einmal zerstört, ist es unwiederbringlich verloren. So schließt Michael Martin seinen Vortrag mit einer Warnung: Es sei unsere Pflicht, diesen Planeten zu bewahren für kommende Generationen. Es klingt fast verzweifelt, die Zeit drängt und der Weg ist weit.

Lesen Sie auch: Klimawandel im Allgäu: Was muss geschehen, um die Energiewende zu schaffen?