Wenig Personal im Cambomare Kempten, Freibadbetrieb läuft aber weiter

Das Cambomare in Kempten kommt vor allem bei wechselhaftem Wetter an personelle Grenzen. Frühschwimmen im Freibad soll aber weiter verlässlich stattfinden.

19.07.2023 | Stand: 10:55 Uhr

„Ich habe extra eine Saisonkarte gekauft, aber wenn wir um 15 Uhr rausgeschmissen werden, ist das verschwendetes Geld“, sagt eine Kemptenerin, die regelmäßig im Freibad im Cambomare Schwimmen geht. In den vergangenen Wochen sei der Betrieb im Außenbereich mehrmals früher beendet worden. Laut der Schwimmerin nannten Mitarbeitende dabei Personalmangel als Grund.

Personalmangel im Cambomare: Gleichzeitig Bade- und Saunawelt sowie das Freibad betreiben ist kaum möglich

Tatsächlich komme das Bad manches Mal an seine Grenzen, sagt Betriebsleiterin Natascha Niebauer. Das sei schon zu Saisonbeginn klar gewesen, weshalb die Öffnungszeiten eingeschränkt wurden: Frühschwimmen von 7 bis 8 Uhr, ab 11 Uhr ist das Freibad dann regulär bis 19 Uhr geöffnet. „Wetterbedingt mussten wir vereinzelt früher schließen“, sagt Niebauer. Wenn drinnen in Bade- und Saunawelt Hochbetrieb herrsche und draußen bei wechselhaftem Wetter nur wenige Menschen im Freibad schwimmen, sei das personell nicht anders zu stemmen. Niebauer: „Wir bitten um Verständnis bei unseren Gästen.“ Komplett sei das Freibad allerdings nur bei Unwetter geschlossen. Ziel sei es, zumindest das Sportbecken täglich in Betrieb zu halten.

Info: In welchem Umfang das Bad geöffnet ist, ist täglich auf der Internetseite www.cambomare.de einsehbar. Dort sind auch Tickets erhältlich. Diese behalten laut Niebauer fürs Freibad zwei Wochen lang ihre Gültigkeit. „Wenn man morgens ein Ticket kauft und es nachmittags regnet, kann man an einem anderen Tag wieder kommen“, sagt sie.