Weniger Platz für Autos in Städten und Gemeinden? Ein Beispiel aus Lauben zeigt, woran es hakt

Den motorisierten Verkehr empfinden Bürger zunehmend als Belastung. Eine Laubenerin stört sich etwa an Stellplätzen vor ihrem Haus. Doch sie müssen bleiben.

28.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Dem Auto wird in Städten und Gemeinden nach wie vor viel Platz zugesprochen – sowohl auf der Straße als auch in Form von Parkplätzen. Dabei empfinden immer mehr Bürger den motorisierten Verkehr als Belastung. Das zeigt sich an den Tempo-30-Wünschen in einigen Oberallgäuer Gemeinden. Oder auch am Unmut von Theresia Schmidt-Lang über die öffentlichen Stellplätze vor ihrem Haus in Lauben. Der Blick auf das Blech aus Küchen-, Wohn- und Schlafzimmerfenster stört sie. Doch die Gemeinde sagt, die Parkplätze müssen bleiben.

