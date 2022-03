Wer erinnert sich noch an die Nazi-Herrschaft in Kempten?

Stadt und Heimatverein suchen Zeitzeugen für die Jahre des Nationalsozialismus in Kempten. In Interviews sollen die Menschen über die dunkle Zeit berichten.

17.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Was geschah zu Zeiten des Nationalsozialismus in den 1930er und 1940er Jahren in Kempten? Wer sich daran noch erinnert, sollte sich bei der Stadt Kempten melden. Sie startet ein großes Zeitzeugen-Projekt, um die Aufarbeitung dieser Zeit voranzubringen und Erinnerungen an die Jahre der NS-Herrschaft und die Nachkriegszeit zu sichern. Die Stadt bittet Menschen, die während der Nazi-Zeit in Kempten lebten, sich für Interviews zur Verfügung zu stellen. Mittels Ton- oder Videoaufnahmen sollen sie erzählen, was sie einst persönlich erlebten, und wie das Regime die städtische Gesellschaft beeinflusste.

Für das Zeitzeugen-Projekt kooperieren das städtische Kulturamt und der Heimatverein; sie tragen auch die Kosten. Gesammelt werden die Aufnahmen im Stadtarchiv. Führen wird die Interviews die Historikerin Veronika Heilmanseder aus Wiggensbach, teilte Kulturamtsleiter Martin Fink im Ausschuss für Kultur und Stadttheater mit. Bis zu 15 Gespräche könnte sie im Frühjahr und Sommer führen. „Wir können direkt anfangen“, sagte Fink. Die Aktion, die von Institutionen wie der KZ-Gedenkstätte Dachau beratend begleitet wird, steht im Zusammenhang mit der verstärkten Aufarbeitung der NS-Zeit in Kempten. Wie mehrfach berichtet, ist im Sommer 2021 eine Kommission für Erinnerungskultur gegründet worden, die sich um die wissenschaftliche Analyse kümmert. Sie hat bisher drei Mal getagt.

Einige Kemptener Stadträte haben Bedenken

Die Stadträtinnen und Stadträte im Kulturausschuss begrüßten das Projekt. Einige äußerten Bedenken, ob es noch genug Menschen gibt, die sich 77 Jahre nach Kriegsende zuverlässig erinnern können. Dem widersprachen Kulturamtsleiter Fink und Oberbürgermeister Thomas Kiechle. „Ich könnte etliche Personen nennen, die noch geistig fit sind“, sagte Kiechle. „Das ist ein wichtiges Projekt, das uns zu mehr Verständnis für jene Zeit führt.“

Ein NS-Workshop für Schulklassen ist in der Testphase

Parallel zur Zeitzeugen-Aktion treibt das Kulturamt andere Projekte voran, um den Nationalsozialismus vor Ort in all seinen Facetten aufzuarbeiten. Derzeit befindet sich laut Martin Fink ein Workshop für Schulklassen in der Testphase. Dafür sollen Häftlings-Zeichnungen aus dem KZ-Außenlager Kempten zusammen mit Holocaust-Comis und Graphic Novels verwendet werden. Außerdem entwickelt das Kulturamt gemeinsam mit „Kempten Tourismus“ einen Stadtrundgang zum „Nationalsozialismus in Kempten“. Auch ein Runder Tisch für Erinnerungskultur ist angedacht, sagte Fink.