Das sind die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs am Schumacherring in Kempten

Wer für den Wertstoffhof in Kempten die Öffnungszeiten sucht, hat die Auswahl zwischen mehreren Adressen. Hier alle Infos zum Wertstoffhof am Schumacherring 13.

30.11.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Der Wertstoffhof Kempten am Schumacherring 13 hat meist die gleichen Öffnungszeiten. Wichtig zu wissen: In aller Regel ist er am Samstag nur vormittags geöffnet. Wer unter der Woche keine Zeit hat, Sperrmüll, Papier, Gartenabfälle oder Ähnliches zum Wertstoffhof in Kempten zu bringen, sollte dort also vor Mittag anfahren.

Wann hat der Wertstoffhof am Schumacherring geöffnet? Ist auch am Samstag auf? Welcher Müll wird dort angenommen? Kann ich auch Gartenabfall und Sperrmüll abgeben? Hier sind alle Informationen im Überblick.

Öffnungszeiten Wertstoffhof Kempten am Schumacherring

Montag, 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 14 bis 17 Uhr

Mittwoch, 10 bis 17 Uhr

Donnerstag, 10 bis 17 Uhr

Freitag, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 9 bis 12 Uhr

Sonntag ist geschlossen

Adresse und Infos

Adresse: Schumacherring 13, 87437 Kempten

Telefon: 0831 2528210

Was kann ich am Wertstoffhof am Schumacherring in Kempten abgeben?

Müll, Abfall, Verpackungen

Altholz

Altmetall

Sperrmüll

Mischpapier

Kartonagen

Kunststoffverpackungen

Metallverpackungen

Glasverpackungen

Gartenabfälle

Problemstoffe

Elektrogeräte

Elektroaltgeräte

Kühlgeräte

Lampen

Batterien/Akkus

Autobatterien

Bauschutt

Bauschutt verwertbar

Bauschutt nicht verwertbar

Asbestzement

Sonstiges

Speisefett

CDs, DVDs, CD-Hüllen

Toner / Druckerpatronen

Kork

Alttextilien/Schuhe

Zeitungen

Wann kann ich Problemmüll abgeben?

Unter Problemmüll versteht man zum Beispiel Säuren, Chemikalien, Farben und Lacke, Pflanzenschutzmittel, Medikamente, Batterien, Insektenspray, Imprägniermittel, Lösungsmittel oder Verdünner. diese Abfälle können kostenlos bei der Problemmüllsammlung abgegeben werden. Wichtig: Problemabfälle und Sondermüll von Gewerbebetrieben werden nicht angenommen. Gleiches gilt für Altöl, Altreifen, Munition, Tierkadaver, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Restmüll und Wertstoffe.

Das sind die Problemmüll-Termine beim Wertstoffhof Schumacherring.

ZAK ist auch telefonisch erreichbar

Der Wertstoffhof am Schumacherring ist neben dem Wertstoffhof Kempten-Heussring die einzige Annahmestelle in der Stadt, die zusätzlich an zwei Werktagen, nämlich Mittwoch und Donnerstag, auch am Vormittag geöffnet hat. Er liegt im östlichen Stadtgebiet.

Betrieben wird der Wertstoffhof vom ZAK, dem Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten. Das Servicecenter des ZAK ist auch telefonisch erreichbar - und zwar in der Regel von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 15.30 Uhr unter 0831 2528210.