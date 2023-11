Wie ein IT-Spezialist Allgäuer Unternehmen vor Computerangriffen schützt

Kemptener IT-Spezialist "dacapo IT solutions" bereitet Allgäuer Unternehmer auf Hackerangriffe vor und sagt: Es geht in der Regel um Lösegeld.

25.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Computersicherheit von Allgäuer Unternehmen rückte das Kemptener IT-Unternehmen "dacapo IT solutions" in den Fokus seiner jüngsten Vorträge im Tagungszentrum S4 an der Stadtmauer. Geschäftsführer Christian Dalla Torre machte dabei klar: „Jeder hat damit zu rechnen. Die Angriffe haben in der Regel das Ziel, Geld für die Entschlüsselung zu erpressen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.