Wie der FC Kempten durch die Krise kommt

Bei der Hauptversammlung präsentieren die Verantwortlichen überraschende Zahlen. Besonders interessant ist die Lage im Nachwuchsbereich.

24.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Seit einem Jahr wird der FC Kempten von Johannes Ettl an der Spitze geleitet. In der ersten Hauptversammlung seit der Wahl hatten er und seine Mitstreiter (2. Vorsitzender Bernhard Lehner, 3. Vorsitzender Christian Klug und Jugendleiter Christopher Tänzel) gute Nachrichten mitzuteilen. Der Einspartenverein FCK ist nicht nur gut durch die Corona-Krise gekommen – finanziell wie sportlich –, er hat sogar zugelegt. Waren es vor dem ersten Lockdown (Stand vom 1. Januar 2020) 399 Mitglieder, ist der Verein bis Oktober 2021 auf 450 angewachsen. Die Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder stieg in diesem Zeitraum von 191 auf 215.