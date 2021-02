Wie halten Sie sich bei Laune? - Das antworten AZ-Leserinnen und Leser

Die Corona-Krise fordert den Menschen viel ab. Da kann die Stimmung schon mal darunter leiden. Wie Kemptener und Oberallgäuer damit umgehen.

Restaurants, Kinos, Theater und Bibliotheken sind geschlossen. Mehr Fernsehen und Chips sind da vielleicht nicht der angemessene Ausgleich. Wir wollten wissen: Wie halten Sie sich in der Corona-Krise bei Laune?

Beate Spiering, 81, Kempten: „Ich denke, mir geht es noch gut, weil ich in einer schönen Umgebung wohne und eine warme Wohnung und Essen habe. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir gehen jeden Tag ein bisschen raus in die Natur. Ich habe keine Probleme mit den Einschränkungen. Ich bin ein Kriegskind, da haben wir auch zurückstecken müssen. Insofern fällt mir das weit weniger schwer als anderen.“

Heinrich Ginzer, 66, Kempten: „Ich bin Risikopatient. Da kann man nur Ruhe bewahren und verfolgen, was noch kommt. Ich telefoniere jetzt viel mehr, mache vor allem Videotelefonate nach Polen zu Freunden und Verwandten. Spiele im Internet interessieren mich zum Beispiel gar nicht. Ansonsten gehe ich alleine meine Runden.“

Julia Lichner, 40, Kempten: „Leider ist keine Sauna und kein Schwimmbad geöffnet. Wir gehen jeden Tag zwei bis drei Stunden in den Wald spazieren. Wir haben einen Hund und gehen viel mit ihm an die frische Luft und das Kind rodelt. Wir haben eine kleine Wohnung. Schule zu Hause ist nervig. Ich bin keine Lehrerin.“

Luca Seitz, 21, Kempten: „Meine Laune ist nicht so gut. Menschen sind Herdentiere. Wenn man also keine Leute trifft, sieht es schlecht aus. Ich besuche Freunde zu Hause oder stemme daheim Gewichte. Die Bildschirmzeit am Handy ist enorm hochgegangen. Aber das macht nicht wirklich glücklich.“

Diana Mang, 43, Kempten: „Ich habe kein Problem mit den Einschränkungen. Ich mache meine Arbeit daheim oder gehe ins Geschäft, wenn es nötig ist. Ich habe Arbeit, von daher wird es mir nie langweilig. Wenn man Ablenkung hat, ist das alles nicht so schlimm. Ich habe von Haus aus eine gute Grundstimmung und lese viel. Doch das habe ich schon immer gemacht. Ich bin schon immer allein gut klar gekommen. Ich brauche niemanden, damit es mir gut geht, das ist in dieser Zeit sehr praktisch. Wenn man sich viel Kopf darüber macht, dann wird es schlimmer.“

Stephan Görgen, 31, Oy-Mittelberg: „Ich gehe mit Freunden am Alpsee oder Grüntensee spazieren. Ich habe alte Hobbys wie Lesen und Yoga wieder angefangen. Schneeschaufeln kommt noch dazu. Das wird jetzt auch ein neues Hobby.“

