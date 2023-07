Wie sicher ist das Heroes Festival in Buchenberg? So bereiten sich Veranstalter und Sicherheitsleute vor

250 Einsatzkräfte stehen beim Heroes Festival in Buchenberg bereit. Mit aggressiven Fans wie bei einem Festival in München rechnen die Veranstalter nicht.

14.07.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Am Wochenende vom 25. bis 26. August findet in Buchenberg das Heroes Festival statt. Zahlreiche bekannte Rapperinnen und Rapper werden dann auf der Bühne stehen. Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts, die das Open-Air mitorganisiert, erzählt, welche Sicherheitsvorkehrungen die Veranstalter getroffen haben.

Vergangene Woche kam es beim Hip-Hop-Festival „Rolling Loud“ in München zu Ausschreitungen mit aggressiven Fans. Auch gab es Sicherheitsbedenken, weil Personal fehlte. Wie bereiten Sie sich mit dem Sicherheitsteam auf eine Veranstaltung dieser Größe im beschaulichen Buchenberg vor?

Michaela Schneider: Wir haben ein hundertseitiges Sicherheitskonzept ausgearbeitet, welches die lokalen Behörden bereits genehmigt haben. In diesem Konzept sind zahlreiche Wenn-Dann-Szenarien geschildert. Beispielsweise steht darin, wie vorgegangen wird, wenn es anfängt zu gewittern oder Fans aggressives Verhalten zeigen. Zudem ist das Heroes-Festival mit einer Besuchergröße von circa zehntausend Fans pro Tag deutlich kleiner als das „Rolling Loud“ mit 70.000 Besuchenden und damit überschaubarer.

Auch Polizei und Feuerwehr gehören beim Heroes Festival zum Sicherheitsteam

Wie baut sich das Sicherheitsteam auf?

Schneider: Wir arbeiten mit der lokalen Feuerwehr und Polizei zusammen als auch mit einer Securityfirma. Insgesamt sind 250 Sicherheitskräfte im Einsatz. Jede Einsatzkraft ist Teil eines Teams, das von einem Leiter gebrieft wird.

Ich werde mit meinem Team selbst vor Ort sein, um alle Fäden zusammen zu halten.

Michaela Schneider von Allgäu Concerts. Bild: Matthias Becker

Wie schätzen Sie das Verhalten des Publikums ein?

Schneider: Wir erwarten ein friedliches Publikum. Bisher verlief die Heroes-Festival-Reihe in allen anderen Veranstaltungsorten in Deutschland problemlos. Der Ticketvorverkauf boomt vor allem am Freitag, wo wir mit bis zu zwölftausend jungen Hip-Hop-Fans rechnen. Ausverkauft sind wir aber noch nicht.