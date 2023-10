Wie und wo geschieht Diskriminierung in Kempten? Ein Projekt soll bald harte Fakten liefern

Abdulrahman Alshalaby vom Integrationsbeirat des Stadtrats sammelt bis Dezember Daten über Fachstellen und Betroffene. Warum das Ergebnis allen Bürgern nützt.

27.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

"Das können Sie ja nicht wissen, weil Sie noch so jung sind!" "In Ihrem Alter wollen Sie doch bestimmt bald kürzer treten!" Schon mal gehört? Dann haben Sie Diskriminierung erlebt - aufgrund Ihres Alters. Diskriminierung hat viele Gesichter. Wo ein Mensch wegen seiner dunklen Hautfarbe in einem Geschäft nicht bedient wird und die Verkäuferin das auch so sagt, tritt Diskriminierung offen zutage. Doch es gibt auch die leisen Töne. Manchen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie etwas Diskriminierendes gesagt haben. Und manchmal spielen das die Diskriminierten selbst herunter: "Ach, das war doch nicht so gemeint!"

