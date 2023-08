Wie wird Kempten mal aussehen? - Im Zukunftslabor kann jeder die Stadtplanung mitbestimmen

Kempten will sich zur „Smart City“ entwickeln. Im Zukunftslabor erhalten Bürgerinnen und Bürger virtuelle Einblicke – und können ihre Perspektiven einbringen.

02.08.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Kemptens Tiefbauamtschef Markus Wiedemann läuft auf den neuen Illersteg zu. Freilich nicht auf den echten Steg – der Bau soll schließlich erst Ende 2024 beginnen. Es ist eine digitale Welt, in der er sich bewegt. Eine sogenannte Virtual-Reality-Brille, die Wiedemann auf dem Kopf trägt, macht das möglich.

Ihm gleich tun können es am Mittwoch, 2. August, zwischen 10 und 18 Uhr Bürgerinnen und Bürger beim Tag der offenen Tür im Zukunftslabor. Neben einem virtuellen Rundgang entlang der Iller oder durchs römische Cambodunum gibt es In der Brandstatt 10 zahlreiche weitere Vorhaben zu entdecken, die Kempten zur Smart City machen sollen.

Kempten: Bürger sollen künftig Ideen zu Smart-City-Projekten einreichen können

Insgesamt 30 Projekte gehören zu dem 17,5 Millionen Euro schweren Gesamtprojekt „Smart City“, mit dem Kempten nicht nur digitaler werden will, sondern auch nachhaltiger und stärker am Gemeinwohl orientiert. Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagte bei der Eröffnung: „Wir wollen die Menschen nicht nur ins Labor, sondern in die Themen holen.“

Erste Stimmen von Kemptenerinnen und Kemptenern gibt es beispielsweise zum Flächennutzungsplan zu sehen. In den vergangenen Monaten bei einer Bürgerbeteiligung eingereichte Ideen können Gäste im Zukunftslabor nun über einen digitalen Stadtplan anklicken. Hinter einem Pin in der Nähe des Wertstoffhofs verbirgt sich zum Beispiel ein Vorschlag für Wohnmobil-Stellplätze an diesem Ort. Andreas Ellinger, Smart-City-Projektleiter, sagte: „Auch kritische Kommentare lassen wir stehen, auch sie fließen in unsere Planungen ein.“ Aktuell arbeitet das Projektteam zusammen mit Mitarbeitenden der digitalen Stadtentwicklung an einem weiteren Tool: Darüber sollen Besucherinnen und Besuchern ab Herbst Ideen im Zukunftslabor hinterlassen können.

Mit Touch-Tisch und VR-Brille das Kempten der Zukunft entdecken

Über Berührungen lässt sich ein im Tisch integrierter Bildschirm steuern. Darauf zu sehen: historische Aufnahmen des Illerstegs ebenso wie Entwürfe für den Neubau, Informationen zu Kemptens Partnerstädten und ein Geoportal, das die Stadt auf Grundlage von Vermessungsdaten in Zahlen abbildet. Die dritte Station neben Touch-Tisch und Virtual-Reality-Brille: ein Bereich mit Kameras für hybride Konferenzen. Ellinger sagte: „Der ist wie ein kleines hochmodernes Tagungszentrum.“

Obergürgermeister Thomas Kiechle, Smart-City-Projektleiter Andreas Ellinger, und Dr. Richard Schießl erkunden Kempten mit Sven Kusterer mit Tochter Nina am Touch-Tisch. Bild: Martina Diemand

Das Zukunftslabor sei der Startschuss für viele folgende Smart-City-Projekte. Ellinger gibt einen Ausblick: Eine autonom fahrende Kehrmaschine soll zum Beispiel auf Kemptens Straßen kommen – daran arbeiten unter anderem Studierende der Hochschule. Ebenfalls in Planung ist eine Simulation, auf deren Grundlage die Situation für Verkehrsteilnehmer wie Anwohner optimiert werden soll.

Info: Das Zukunftslabor ist von Dienstag bis Donnerstag (zur Allgäuer Festwoche von Montag und Freitag) von 10 bis 17 Uhr geöffnet.