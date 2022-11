Wieder sägen Unbekannte Jungbäume nahe der Iller in Kempten um

Nach Angaben der Stadt Kempten häufen sich die Fälle seit Jahresbeginn. Sie hat erneut Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt.

21.11.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Erneut haben Unbekannte Bäume nahe der Iller mutwillig zerstört. Dieses Mal wurden laut Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann drei kleine Kastanien im Weidacher Weg nahe des Friedhofs abgesägt. Die Stadt hat den Vorfall bei der Polizei angezeigt.

Kemptens Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann: Das Ausmaß ist neu

Das ist nicht der erste Fall dieser Art: Wie berichtet, sägen Unbekannte seit Jahresanfang immer wieder Jungbäume im Bereich des Illerdamms und des Illerradwegs an oder komplett um. Das Ausmaß des Vandalismus sei neu, sagte Wiedemann bereits im Sommer. Mehr dazu hier.

Dieses Mal sollten die Jungbäume ihm zufolge die Kastanienallee nahe des Friedhofs vervollständigen. Eine Pflanze koste etwa 2000 Euro. „Wir müssen nun überlegen, wie wir damit umgehen“, sagt Wiedemann: Werden die Bäume überhaupt nachgepflanzt? Die Stadt habe den aktuellen Fall von Baumfrevel jedenfalls wieder bei der Polizei angezeigt.

Umgesägte Bäume am Illerdamm in Kempten: Bislang keine Tatverdächtigen

Die Hoffnung, den oder die Täter zu finden, ist allerdings nicht besonders groß. Einen Fall aus dem Sommer hat die Polizei bereits an die Staatsanwaltschaft übergeben. Laut Polizeisprecher Holger Stabik allerdings ohne einen Tatverdächtigen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden unter 0831/9909-2140.