Seit Sonntag ist wegen der Inzidenz die Gruppengröße bei Veranstaltungen stärker begrenzt. Viele Bürger wenden sich mit Fragen an die Stadt Kempten.

30.08.2021 | Stand: 18:16 Uhr

Seit vergangener Woche gilt in Kempten die sogenannte 3G-Regel. Weil die kreisfreie Stadt seit Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschreitet, kommen nun neue Richtlinien hinzu. Bei Passanten in der Innenstadt sorgt das für Verwirrung. Dass die 3G-Regel gilt, wissen die meisten – dass sich seit Sonntag mit der gestiegenen Inzidenz wieder etwas verändert hat, nur wenige. „Nur wenn ich etwas vorhabe, schaue ich nach, was gerade gilt“, sagt eine Passantin.