Wildkräuter: Buch zweier Allgäuerinnen hilft beim Finden und Verwenden

Wildkräuter bieten oft unvermuteten Nutzen. In ihrem neuen Buch erklären nun zwei Allgäuerinnen, was sich damit alles machen lässt.

Die Natur bietet uns Menschen einiges, was wir uns zu Nutzen machen können. Ganz oft finden wir das, was wir brauchen, direkt vor unserer Haustür und uns ist es gar nicht bewusst. Die Allgäuerinnen Christa Fischer und Alexandra Nigg sind Autorinnen des Buches „Wilde Kräuter leicht zu finden“. Darin erklären sie, welche Wildkräuter es gibt, welche Arten wann wachsen und welche davon giftig für Menschen sind. Die Pflanzen werden anhand von Bildern beschrieben und es wird erklärt, wie man sie verwendet. Das Buch bietet laut den Autorinnen einen „Leitfaden für die Wildkräutersuche“.

Die 53-jährige Wildpoldsriederin Alexandra Nigg beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit Wildkräutern und Naturheilkunde – seit 15 Jahren setzt sie sich aktiv mit den Themen auseinander. Die Autorin ist fasziniert davon, Hilfe für Seele und Körper direkt vor der Haustür finden zu können, und möchte diese Faszination weitergeben.

"Wilde Kräuter leicht zu finden“: Buch erklärt Wildkräuter

Die Idee zu dem Buch kam Christa Fischer bei ihren geführten Wildkräuter-Touren. „Es fehlte ein Leitfaden, der sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist“, erklärt Nigg. Auch boten vorhandene Bücher nicht so viele Details zur Verwendung der Kräuter, wie es sich Nigg und Fischer wünschten. Sie wollen mit ihrem eigenen Buch nun einerseits bei der Suche nach den Pflanzen helfen und andererseits deren Nutzen nahe bringen. Intention dabei ist, dass die Leser Pflanzen nicht im Ganzen mit nach Hause nehmen, sondern nur die nützlichen Bestandteile pflücken.

Wildkräuter haben vielseitige Verwendungszwecke. Beispielsweise kann der Ackerschachtelhalm mit seiner Kieselsäure als Haarspülung dienen. Somit hat er nicht nur eine Funktion in der Küche, sondern kann auch zur eigenen Herstellung nachhaltiger kosmetischer Produkte genutzt werden. Ein weiteres Beispiel aus dem Buch ist der Blutwurz: Die Autorinnen beschreiben ein Rezept für einen Zahncreme-Ersatz aus der Wurzel des Blutwurz, Lindenkohle und Minzöl. Wildkräuter können aber nicht nur für kosmetische Produkte verwendet werden. Auch für die Küche bieten sich einige Pflanzen an. So auch die wilde Pastinak, mit deren Blättern Kartoffelsuppen garniert werden können.

Das Buch "Wilde Kräuter leicht zu finden“ hilft auch bei einem nachhaltigeren Leben

Die Autorinnen Fischer und Nigg begleiten ihre Leser also nicht nur bei einem neuen Hobby, sondern geben auch eine Anleitung zu einem nachhaltigeren Leben mit weniger Verpackungsmüll. Das Buch bietet eine neue Perspektive dafür, wie man sich auf richtige Art und Weise die Natur zu Nutzen machen kann, ohne ihr dabei zu schaden.

Infos zum Buch: „Wilde Kräuter leicht zu finden“ von Christa Fischer und Alexandra Nigg, 2022 erschienen im „Wildkräuterhex Verlag“, ISBN 978-3-00-049818-3.