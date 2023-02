Feuerwehr-Kommandant und CSU-Ortsvorsitzender stirbt mit 38 Jahren

Der Feuerwehr-Kommandant und CSU-Ortsvorsitzende ist am Samstag überraschend gestorben. Der 38-Jährige organisierte zuletzt den Gaudiwurm, der nun ausfällt.

01.02.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Martin Dodel, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Wildpoldsried, ist am Samstag überraschend gestorben. Der 38-Jährige engagierte sich in vielfältiger Weise im Dorf – organisierte etwa den Faschingsumzug mit, der am 18. Februar stattfinden sollte. Die Verantwortlichen haben den Umzug deshalb abgesagt. Bürgermeisterin Renate Deniffel sagt über Dodels Tod: „Es entsteht eine große Lücke.“

