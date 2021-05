Wilhelm-Löhe-Haus: 20 Bewohner mit Corona infiziert, drei Menschen gestorben

Die Quarantäne in dem Alten- und Pflegeheim in Kempten dauert voraussichtlich noch bis mindestens 11. Mai. Einrichtungsleiter spricht von "leichtem Aufatmen".

Das Wilhelm-Löhe-Haus der Diakonie Kempten/ Allgäu steht weiter unter Quarantäne. Insgesamt waren bisher 20 Bewohner (aktuell elf) sowie elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung mit dem Corona-Virus infiziert. Laut Pressemitteilung starben drei Bewohner – unter anderem aus der Abteilung für Menschen mit Hirnverletzungen – an und mit Covid-19. „Wir sind tief erschüttert“, sagt Einrichtungsleiter Thomas Zapf. Eine Bewohnerin werde aktuell noch im Krankenhaus behandelt.

Noch sind elf Bewohner in Quarantäne

„Wir können aber ein leichtes Aufatmen signalisieren“, sagt Zapf. Wie berichtet, ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne und drei Reihentestungen an, nachdem sich anfangs sieben Mitarbeiter infiziert hatten. Die erste Testung ergab, dass sich auch neun Bewohnerinnen und Bewohner mit Covid-19 angesteckt hatten. Nach weiteren Tests stellte sich heraus, dass insgesamt sogar 20 Bewohner infiziert waren. Von diesen befinden sich aktuell noch elf in Quarantäne – „glücklicherweise geht es diesen soweit gut, die Erkrankung ist nicht so schwer“, sagt Zapf.

Nachdem bei der dritten Reihentestung am Montag alle Ergebnisse negativ waren, „kann unser Haus möglicherweise ab Mitte nächster Woche wieder für Besuche öffnen“. Für die elf Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung, die sich aktuell noch in Quarantäne befinden, wird am 10. Mai eine sogenannte Freitestung erfolgen. Die bisher angesetzte Quarantäne bis Anfang Mai bleibe daher mindestens bis zum 11. Mai bestehen.

Geimpfte zeigten deutlich schwächere Symptome

Die Auswirkungen wären aus Sicht der zuständigen Ärzte „wesentlich umfänglicher und erheblicher gewesen, wenn die Impfquote nicht so hoch gewesen wäre“, sagt Diakonie-Vorsitzender Roland Hüber. Die Impfquote der Bewohner betrage 90 Prozent. Auch bereits Geimpfte hätten sich zwar infiziert, allerdings zeigten sie deutlich schwächere Symptome.

Wie in anderen Pflegeheimen werden die Mitarbeiter künftig zweimal in der Woche auf Covid-19 getestet. „Wir möchten ab Christi Himmelfahrt unser Haus wieder behutsam öffnen“, sagt Zapf. Erst dann könne man unter strengen Vorgaben wieder Besuche zulassen – und über weitere Lockerungen nachdenken. „Die Sicherheit unserer Bewohner hat aber Vorrang“, betont der Einrichtungsleiter.

