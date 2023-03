Willibald Herz ist tot. Er war ein Aushängeschild im Handwerk

Im Alter von 85 Jahren ist Willibald Herz gestorben. Über Jahrzehnte prägte der Metzgermeister die Entwicklung im Handwerk. Auch in der Altstadt war er aktiv.

14.03.2023 | Stand: 10:25 Uhr

Kempten Im Alter von 85 Jahren ist der langjährige Kreishandwerksmeister Willibald Herz verstorben. Er hatte immer versucht, dem Handwerk auf seine Art zu dienen, in der Überzeugung, dass das Handwerk ein unverzichtbarer Teil des Lebens sei.

1930 hatte sein Vater Josef Herz den Metzgerladen in der Bäckerstraße gekauft. 20 Jahre später fing Willibald als damals 13-Jähriger seine Metzger-Lehre an. Zusammen mit seiner Frau Renate übernahm er 1965 das elterliche Geschäft und betrieb es bis ins Jahr 2001.

Längste Amtszeit aller Obermeister in der Innungsgeschichte

Im Mai 1966 trat er in die Fleischerinnung ein und wurde 1969 zum stellvertretenden Obermeister gewählt. Dieses Amt behielt er bis 1973, um die Innung dann bis 2000 als Obermeister zu leiten. Er war damit der Obermeister mit der längsten Amtszeit in der über 100-jährigen Geschichte der Innung. 2001 erhielt er den Goldenen Handwerksbrief und den Titel Ehrenobermeister.

Zusätzlich wurde er 1985 zum Kreishandwerksmeister gewählt, ein Amt, das er bis 1997 ausübte. Bis 2002 war Herz Vorstandsmitglied in der Kreishandwerkerschaft. Wegen seines engagierten Wirkens wurde er zum Ehrenkreishandwerksmeister ernannt.

Bei der Privatisierung des schlachthofs zog er einige Fäden mit

Höhepunkte seines Wirkens waren die Beteiligung des Handwerks an der Festwoche 1974, am Stadtfest 1976 mit einer Ochsenbraterei, der Landesverbandstag 1981 in Kempten und die Privatisierung des Schlachthofs. Die Fleischer-Innung beteiligte sich damals an der neuen Betriebsgesellschaft.

Willibald Herz erhielt für seine herausragenden Verdienste um das Handwerk 1979 die silberne und 1997 die goldene Ehrennadel sowie 1999 als erster in Schwaben die Goldene Handwerksmedaille. 1991 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz und 1997 mit der silbernen Residenzmedaille geehrt.

Der Vater von drei Kindern war 1980 Mitbegründer des Vereins Freunde der Altstadt Kemptens und wirkte an der Rekonstruktion des Waisentorturmes mit. Er engagierte sich in der Kirchenverwaltung der Pfarrei Christi Himmelfahrt und im Stiftungsbeirat des Marienheims.