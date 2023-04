Windkraft im Kempter Wald: Zukunft gemeinsam angehen - Appell in Betzigau

Experten werben in Betzigau um Akzeptanz für die Energiewende – auch bei Windkraft. Sie stellen vor, wie Bürger und Gemeinde finanziell profitieren können.

25.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Energiewende ist eine herausfordernde Generationenaufgabe – umso wichtiger sei es, das Gespräch darüber zu suchen, aufzuklären und so mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erzeugen. Dafür warb jüngst Volker Wiegand, Geschäftsführer von Allgäunetz, vor dem Gemeinderat Betzigau.

Dabei sei es nicht die Frage, ob Photovoltaik oder Windkraft – „wir brauchen beides“. Wiegand zufolge sind bis 2035 im Allgäunetz-Gebiet etwa 23.000 PV-Anlagen auf Dächern, PV-Freiflächenanlagen der Größe von etwa 570 Fußballfeldern sowie etwa 50 Windräder nötig, um die Stromversorgung von Kempten und Oberallgäu aus erneuerbaren Quellen zu generieren.

Windkraft im Kempter Wald? In Betzigau werben Experten um Akzeptanz für die Energiewende

Wichtig dafür sei die Akzeptanz in der Bevölkerung, auch etwa für den Ausbau des Netzes, sagte Wiegand. „Wir sind mitten in der Klimakrise – nur spüren wir das noch nicht so sehr. Genau das ist jedoch leider wichtig, damit wir unser Verhalten anpassen.“ Zwar sei das Ziel, im Oberallgäu bis 2035 nur noch grünen Strom zu nutzen, bereits beschlossen. „Den Plan, wie wir das schaffen, bauen wir aber erst – das müssen wir aushalten.“

Thorsten Häusler, Windkraftexperte vom AÜW (Allgäuer Überlandwerk), erklärte, dass die für Windkraft in Frage kommende Betzigauer Fläche im Kempter Wald größtenteils auf Grundstücken der Moorallianz liege oder Teil eines geschützten Flora-undFauna-Habitats sei. Um zu klären, ob das Windkraftanlagen per se ausschließt, würden derzeit Gespräche geführt.

Lohnt sich Windkraft im Allgäu und im Kempter Wald? Betzigauer Gemeinderat beschäftigt sich mit Thema

Häusler zufolge lässt sich Windkraft auch im Allgäu wirtschaftlich nutzen. Eine Anlage aktuellen Modells mit Nabenhöhe von 166 Metern könne den Verbrauch von etwa 4200 Haushalten decken. Mit Zuweg würden pro Windrad zwischen 0,3 und 0,5 Hektar Fläche versiegelt. Das Fundament nehme davon 0,075 Hektar ein.

Wird ein Windrad gebaut, gebe es zahlreiche Möglichkeiten für die Region, davon monetär zu profitieren: sei es durch gemeindliche Beteiligung an der Betriebsgesellschaft, durch Flächenpacht oder Bürgerbeteiligung bis hin zu Gewerbesteuer und Beauftragung regionaler Unternehmen.

Windräder im Allgäu, in Betzigau und im Kempter Wald: "Bitte nicht bevormunden lassen"

Ein Bürger bat während der Sitzung den Gemeinderat, das Thema aktiv anzugehen. „Wenn diese Anlagen auf gemeindefreiem Gebiet entstehen, haben wir keine Einnahmen daraus“, sagte er im Hinblick auf den Truppenübungsplatz Bodelsberg. Der Gemeinderat solle sich nicht von der „Initiative Landschaftsschutz Kempter Wald und Allgäu“ (ILKA) unter Vorsitzendem Reinhold Faulhaber aus Betzigau „bevormunden lassen“. „Vertrauen Sie uns, davon sind wir frei“, antwortete Bürgermeister Roland Helfrich und kündigte eine Infoveranstaltung zum Thema Windkraft an.

