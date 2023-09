"Wir sind auch Menschen": Bewohner einer Unterkunft für Wohnungslose erzählen

Beim Fest zum "Tag der Wohnungslosen" in Kempten erzählen Besucher, warum sie in der städtischen Unterkunft leben – oder wie sie das gerade noch verhinderten.

12.09.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Fahrräder stehen am Eingang des Hofs, aus dem Musik und Stimmen ankommenden Gästen entgegenwehen. Was überall in Kempten stattfinden könnte, spielt sich an diesem Montag in der Reinhartser Straße ab. Eine Adresse, die ihren Bewohnern und Bewohnerinnen einen Stempel verpasst. Geladen haben das Stadtteilbüro Kempten-Ost und die Diakonie. Es ist „Tag der Wohnungslosen“, die in Kempten hier unterkommen. Aus unterschiedlichen Gründen.

