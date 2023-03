"Wir treten auf der Stelle" - Kemptener Bürger fragen Gesundheitsminister Holetschek

Über den Personalmangel und die Last der Angehörigen in der Pflege sprachen Kemptener beim Bürgerforum mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Kempten.

23.03.2023 | Stand: 19:10 Uhr

„Die meisten Pflegekräfte brennen für ihren Beruf, doch sie brennen letztlich aus“, sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim Bürgerforum der „Care Regio“-Tagung im Margaretha- und Josephinen-Stift in Kempten. Um Pflege im Aufbruch soll es gehen. Themen wie fehlendes Personal und die Forderung nach Bezahlung für pflegende Angehörige sind dem Minister wohl bekannt, er stellt sich den Fragen von Stadtbewohnern und mehreren Experten. Michael Wittmann, Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, sagt: „Wir brauchen großen Umbruch, denn wir treten in einem uralten System auf der Stelle.“

