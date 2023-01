Wie geht es mit der Wirtschaft in Kempten und dem Oberallgäu 2023 weiter?

Bankexperten rechnen weiter mit hoher Inflation: 6 bis 7 Prozent im November 2023. Dennoch heißt es: Die Situation in der Region ist besser als die Stimmung.

03.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wie geht es in der Region wirtschaftlich weiter? Die Frage treibt viele um. Unter der Überschrift „Unsicherheit“ steht für Heribert Schwarz (Sparkasse) das Jahr 2023 in der Region. Trotzdem sei die Situation in den meisten Betrieben und damit für die Beschäftigten besser als die Stimmung. Dieter Sentner (Volksbank) hält die Entwicklung der Inflation für die spannende Frage. Obwohl die Eckdaten nicht so schlecht seien, werde sich die wirtschaftliche Dynamik abschwächen. Gesunkene Realeinkommen ließen den Konsum zurückgehen. (Ausführliche Prognosen zu einzelnen Bereichen lesen Sie hier: Das erwarten Bankchefs für die Wirtschaft in Kempten und Oberallgäu: Positive Vorzeichen für den Tourismus. Steigen oder stagnieren die Immobilienpreise?)

Banker rechnet weiter mit wirtschaftlichem Wachstum. Prognosen zum Goldkurs gelten aber auch als Kaffeesatz-Leserei

Peter Rauh (Raiffeisenbank) geht von einer positiven Konjunktur aus. Es beständen zwar Risiken, die zu rückläufigen Entwicklungen führen könnten. Aber wegen der „so ausgeprägten staatlichen Transferleistungen für Unternehmen und Bürger“ geht er von wirtschaftlichem Wachstum aus. Klaus Peter Wildburger (Volksbank) rechnet mit sinkenden Energiepreisen. Deshalb werde die Inflation etwas zurückgehen, im langfristigen Vergleich aber überdurchschnittlich hoch bleiben. Manches wie der Goldpreis sei eher Kaffeesatz-Leserei. (Lesen Sie auch: IHK-Herbstumfrage: Viele Unternehmer haben Sorgen - und es gibt Kritik an zu hohen Parkgebühren)

Weitere Inflation soll sich laut Prognosen abschwächen, bleibt aber hoch. Die Prognose: 6 bis 7 Prozent Inflationsrate im November 2023

Heinrich Beerenwinkel (Raiffeisenbank) ist für die regionale Wirtschaftsentwicklung positiv gestimmt. Nach dem massiven Anstieg 2022 rechnet er mit einer abgeschwächten, aber „weiter sehr hohen“ Inflation. Von entscheidender Bedeutung werde die weitere Entwicklung der Energiepreise und auch des Krieges in der Ukraine sein. (Hier lesen SIe: Personalmangel bei Hotels und Restaurants im Allgäu: Was die Allgäu GmbH dazu sagt)

Diese Prognosen geben die Banker für Goldkurs, Deutschen Aktienindex (DAX), Inflationsrate, Benzinpreis, Sparzinsen, Baudarlehen und den Dollarkurs ab: