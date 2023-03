Er will den Schatz Schule pflegen - Frank Niedermeier leitet nun die Wittelsbacherschule in Kempten

Frank Niedermeier wird Leiter der Wittelsbacherschule in Kempten und möchte am Image der Mittelschulen arbeiten - Schüler sollen stolz auf ihren Abschluss sein.

09.03.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Das Wohlwollen gegenüber den Schülerinnen und Schülern im Denken wie im Handeln sei eines der ersten Dinge gewesen, die ihm auffielen, als er Teil des Kollegiums wurde, erzählt Frank Niedermeier. Vor zwölf Jahren kam der gebürtige Unterfranke als Konrektor an die Wittelsbacherschule in Kempten. Er sagt: „Dieses Klima ist ein Schatz, den wir pflegen, bewahren und weiterentwickeln müssen.“ Das will Niedermeier nun als Schulleiter tun.

