Wo es in Kempten demnächst Schnelltests gibt

Die Stadt richtet in zentraler Lage ein Schnelltest-Zentrum ein. Falls der Bedarf besteht, könnte es einen zweiten Standort geben, sagt OB Kiechle.

12.03.2021 | Stand: 18:48 Uhr

Wenn ab 22. März voraussichtlich Gastronomie unter freiem Himmel erlaubt ist, will Oberbürgermeister Thomas Kiechle, dass die Menschen in Kempten auch die Möglichkeit haben, Corona-Schnelltests zu machen. Deshalb wolle die Stadt hierfür ab diesem Tag ein Zentrum in der Markthalle eröffnen, kündigt er auf Nachfrage an.

OB Kiechle: "Alles, was notwendig ist, setzen wir um"

Wichtig sei jetzt, eine gute Infrastruktur aufzubauen, sagt der OB. „Alles, was notwendig ist, setzen wir um.“ Dabei wolle er nicht abwarten, sondern selbst gestalten. Die Markthalle biete sich aufgrund ihrer zentralen Lage an. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK), das bereits das Test- und Impfzentrum in der Kaufbeurer Straße betreibt, werde auch am neuen Standort aktiv. Der Wochenmarkt ziehe eine Woche früher ganz ins Freie.

Auch Parktheater-Chef Hannes Palmer hat der Stadt angeboten, in dem Club an der Beethovenstraße ein Schnelltestzentrum einzurichten. Das sei noch nicht vom Tisch, sagt Kiechle dazu. Man sei aktuell in „guten Gesprächen“. Bei Bedarf kann er sich vorstellen, an einem zweiten Standort Schnelltests anzubieten.

Sonthofen startet nächste Woche

Im Testzentrum in Sonthofen sollen indes bereits ab kommender Woche Corona-Schnelltests möglich sein. Grund dafür ist der gestiegene Bedarf. Derzeit lassen sich nach Angaben des Landratsamtes wieder mehr Bürger testen, die Zahl der vom Gesundheitsamt angeordneten Tests nehme ebenfalls zu. „Wenn die Schnelltests in großer Menge verfügbar sind, sollten wir auch an eine Ausweitung in die Fläche denken. Wir sind an diesem Thema selbstverständlich auch intensiv dran“, heißt es aus der Behörde.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch