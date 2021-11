„Gabis Wurststand“ verlässt den Kemptener Wochenmarkt

Vor dem Abschied vom Wochenmarkt in Kempten blickt Gabi Steininger zurück: Von erfolgreicher Paarvermittlung und einer schnellen Stärkung vor der Hochzeit.

Für zahlreiche Kemptener war „Gabis Wurststand“ eine Institution. „Viele meiner Kunden kamen jede Woche zu mir. Wir waren wie eine Familie“, sagt die Betreiberin Gabi Steininger, die am Samstag zum letzten Mal die Wurst über den Tresen reichen wird.

Nach 63 Jahren verschwindet ihr Stand vom Wochenmarkt. Wer nachfolgt, ist laut der Stadt Kempten noch unklar. Steininger blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück. (Das könnte Sie auch interessieren: Der Wochenmarkt in Kempten bleibt auch in den Wintermonaten draußen.)

Gabi Steininger: "Es wurde in all den Jahren nicht langweilig"

Am liebsten erinnert sich die Kemptenerin an eine erfolgreiche Partnervermittlung. „Vor Jahren habe ich einmal einen Mann und eine Frau zusammengebracht, die bis heute noch ein Paar sind“, sagt die 56-Jährige mit einem Lächeln. Bis heute freut sie sich, wenn die beiden nun gemeinsam zu ihr kommen.

„Auch die Junggesellenabschiede, die bei mir am Stand ihren Anfang genommen haben, waren immer etwas Besonderes“, sagt Steininger. Auch piekfeine Hochzeitsgesellschaften, die vor der Trauung in der Basilika noch schnell eine Wurst gegessen haben, hat sie schon erlebt.

„Gabis Wurststand“ auf dem Wochenmarkt in Kempten: "Irgendwann muss Schluss sein"

„Es wurde in all den Jahren nicht langweilig“, sagt Steininger, die nach zehn Jahren Mitarbeit den Stand 2002 von ihrer ehemaligen Chefin Christel Timptner übernahm. Eröffnet hatte das Geschäft mit den heißen Wienern für 60 Pfennig deren Großmutter Klara Timptner, die es anschließend an ihre Tochter Gretl übergab.

Klara, Christel und Gretl Timptner (von links) hatten den Würstel-Stand auf dem Wochenmarkt in Kempten einst betrieben. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Repro)

Den traditionellen Wurststand aufzugeben, fällt Steininger nicht leicht. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie. „Aber irgendwann muss einmal Schluss sein. Ich mache Platz für etwas Neues.“

Die Arbeit – gerade am Wochenende – wurde ihr nach all den Jahren zu viel. Bis zu 12 Stunden war sie am Markttag mit dem Stand beschäftigt. „Aufbauen, verkaufen, abbauen und hinterher alle Teller spülen – das dauert. Ohne meine Familie hätte ich das nie geschafft“, sagt Steininger.

Der Kassenschschlager bei Gabi Steininger auf dem Wochenmarkt in Kempten: Weißwürste und Bergsteiger

Unterstützt wurde sie stets von ihrem Mann Peter, der für Auf- und Abbau zuständig war. „Aber auch meine beiden Söhne, meine Schwägerin und meine Nichten waren immer voll dabei. Wir waren ein tolles Team“, sagt Steininger.

Den Stand, dessen Kassenschlager stets Weißwürste und Bergsteiger der Metzgerei Weber waren, übernehmen wollte aus der Familie aber niemand. „Es haben ja alle gewusst, wie viel Arbeit sie sich damit aufhalsen“, sagt Steininger schmunzelnd. Als Gast will sie den Wochenmarkt nun aus anderer Perspektive erleben. „Und vor allem genießen, dass ich am Samstag auch einmal frei habe.“

