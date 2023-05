Jetzt kommt die "Kitchen Bar" auf den Kemptener Wochenmarkt

Ein neuer Stand mit einem bekannten Gesicht erweitert das Imbiss-Angebot auf dem Wochenmarkt in Kempten. Der beliebte Kässpatzen-Stand zieht dagegen um.

13.05.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Auf dem Kemptener Wochenmarkt hat sich nach einem Treffen zwischen Händlern und der Stadt Kempten einiges getan. Beliebte Stände haben einen neuen Stellplatz bekommen, ein neuer Händler erweitert außerdem das Imbiss-Angebot. „Weitere Änderungen sind in Planung. Wir haben die Anregungen der Händler ernst genommen“, sagt Michaela Waldmann, Chefin des Kemptener Messe und Veranstaltungsbetriebs.

Der Kässpatzen- sowie der Müslistand seien auf eigenen Wunsch nach Abflauen der Pandemie wieder näher an das Haupttreiben gerückt. „Ersteren finden Besucher nun wieder am Residenzplatz. Müsli bekommen Kunden nun zu Füßen der Basilika“, sagt Waldmann. Zusätzlich habe die Stadt die Stände auf dem Hildegardplatz besser durchmischt.

Neu im Angebot auf dem Wochenmarkt: Säfte und Nuss-Schokoladencreme

Neben mehreren Händlern, die ihre saisonalen Produkte auf dem Markt nur vorübergehend verkaufen, erweitert Mehmet Salkan das Angebot dauerhaft. Frisch gepresste Säfte sowie Nuss-Schokoladencreme auf Brot und Früchten bietet der 53-Jährige, den viele als Chef der Kemptener Kitchen Bar kennen, seit neuestem an.

„Ich freue mich, wie gut mein Stand angenommen wird und wie gut die Händler miteinander umgehen", zieht er nach seinem ersten Tag am vergangenen Mittwoch Bilanz.

Gute Beziehungen der Händler untereinander und auch zur Stadt sind auch für Waldmann wichtig. „Deshalb gehen wir nun auch dem Wunsch nach besseren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder nach“, erklärt sie. Für die Standbetreiber, die ihre Autos derzeit am Feuerwehrparkplatz abstellen müssen, suche sie derzeit ebenfalls eine komfortablere Lösung.

Händler können sich künftig einen Stand in Kempten teilen

„Außerdem wollen wir den Wochenmarkt auf Anregung unserer Händler bald auch auf Social Media griffig vertreten", sagt Waldmann. Ebenfalls neu auf dem Wochenmarkt: Händler können sich einen Stand künftig teilen, sofern sie die gleichen Produkte anbieten. „Damit kommen wir denen entgegen, die an einem der beiden Markttage schon einen Standort auf einem anderen Markt haben", erklärt sie. Schilder an den Einfahrtsstraßen der Stadt, auf denen die Markttage beworben werden, waren ebenfalls ein Anliegen der Händler, um das sich Waldmann kümmern will.

„Bewährt hat sich aus Stadt- und Händlersicht unsere Einbahnregelung", sagt Waldmann. Wie berichtet, sperrte die Stadt vergangenen Herbst die Durchfahrt des Hildegardplatzes für über den Residenzplatz kommende Autos. Mit der aktuellen Mischung aus Imbiss- und Händlerständen seien derzeit ebenfalls alle Beteiligten zufrieden.

(Lesen Sie auch: Kemptenerin erhält Bayerischen Verfassungsorden - mit zwei sehr berühmten Menschen)