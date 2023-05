Das müssen Sie über den Wochenmarkt in Kempten wissen

Der Wochenmarkt in Kempten ist ein beliebter Treffpunkt und lädt neben einem Einkauf auch zum Imbiss ein. Alles Wichtige über den Markt.

10.05.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Im Allgäu finden jede Woche ein Vielzahl von Märkten statt. Der Kemptener Wochenmarkt zählt dabei zu einem der größten in der Region. Rund 50 Händlerinnen und Händler bieten hier zweimal pro Woche ihre Waren an. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um den Wochenmarkt in Kempten:

Wann ist der Wochenmarkt in Kempten?

Wo findet der Wochenmarkt in Kempten statt?

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Kempten?

Welche Regeln gelten auf dem Wochenmarkt in Kempten?

Welche Märkte finden noch in Kempten statt?

Wann ist der Wochenmarkt in Kempten?

Der Wochenmarkt in Kempten hat immer mittwochs und samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Wo findet der Wochenmarkt in Kempten statt?

Im Sommer findet der Wochenmarkt auf dem Hildegardplatz an der Basilika St. Lorenz, der Residenz und dem Zumsteinhaus in Kempten statt. Im Jahr 2023 geht die Sommersaison vom 29. März bis zum 12. November. Im Winter zieht der Markt manchmal in die Markthalle am Königsplatz. Dies wird von Jahr zu Jahr neu entschieden. Im vergangenen Winter 22/23 blieb Markt auf dem Hildegardplatz.

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Kempten?

Aktuell sind jede Woche rund 50 Händlerinnen und Händler mit ihren Ständen auf dem Markt. Verkauft werden Produkte in diesen Kategorien:

Obst und Gemüse

Fleisch und Wurstwaren

Backwaren

Geflügel und Eier

Käse und Molkereiprodukte

Fisch

Antipasti, Aufstriche und Trockenobst

Honig und Honigerzeugnisse

Pasta

Asia Food

Imbissstände

Hinzu kommen je nach Jahreszeit saisonale Händler, die zum Beispiel Spargel, Beeren, Obst oder Kräuter verkaufen. Der Wochenmarkt in Kempten ist auch aufgrund der verschiedenen Imbissstände ein gesellschaftlicher Treffpunkt in der Stadt für Einheimische und Besucher. Dort werden beispielsweise regionale und frisch zubereitete Kässpatzen oder "Würschtl" angeboten.

Welche Regeln gelten auf dem Wochenmarkt in Kempten?

Auf dem Kemptener Wochenmarkt sind keine Hunde erlaubt. Außerdem dürfen keine Fahrräder mit auf das Marktgelände genommen werden.

Parken in der Nähe des Wochenmarkts in Kempten

In der Nähe des Kemptener Wochenmarktes gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten. Die nächstgelegenen sind die Parkplätze am Pfeilgraben 14, an der Rottachstraße 17, ab der Memminger Straße 12 sowie die Tiefgarage am Kaufhof. Der Markt ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bushaltestellen in der Nähe des Hildegardplatzes sind "Residenzplatz" (Linien 1, 5 und 40), "Residenz/Pfeilgraben" (Linien 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 66) und "ZUM" (alle Buslinien).

Welche Märkte finden noch in Kempten statt?

Jeden Freitag findet rund um den Anna-Schwegelin-Brunnen am Residenzplatz der Bauernmarkt statt. Hier bieten Händler ausschließlich saisonale und regionale Produkte an.

Mehrmals im Jahr finden in Kempten sogenannte Street Food Märkte statt, bei denen Händlerinnen und Händler besondere kulinarische Gericht aus Foodtrucks heraus anbieten.

Zusätzlich gibt es Kempten jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt, zweimal pro Jahr einen Jahrmarkt und regelmäßig stattfindende Flohmärkte.