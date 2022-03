Beim Projekt „Postresidenz“ musste Altusried viele Hindernisse überwinden. Jetzt beginnen die Bauarbeiten für die Wohnanlage mit Pflege-Angebot.

17.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Jahrelang musste sich die Gemeinde Altusried für das ehemalige Post-Gelände an der Hauptstraße den Spitznamen „Großes Loch von Altusried“ gefallen lassen – in Anlehnung an das „Vorbild“ in Kempten. Verschiedenstes hatte man damit vor, umgesetzt wurde nichts. Bis jetzt. Denn nun trafen sich die Verantwortlichen zum Spatenstich für die „Postresidenz“.