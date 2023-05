Wohnen über’m „Stall-Geschoss“ in Betzigau: Das ist der Siegerentwurf beim Architekten-Wettbewerb

So sieht der Siegerentwurf für das freie Grundstück an der Raiffeisenstraße in Betzigau aus – samt Holzfassade und nur halb versenkter Tiefgarage. Dieter Häringer wünscht sich noch ein Vordach. Architektin Hahn: „Wir sind da nicht dogmatisch, wir finden einen Kompromiss.“