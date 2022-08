Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Ludwigstraße in Kempten haben etwa 20 Menschen kein Zuhause mehr. Einer von ihnen erzählt, wie es jetzt weitergeht.

17.08.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Was würden Sie mitnehmen, wenn es in Ihrem Haus brennen würde? Das ist eine Frage, die bisweilen in gemütlichen Runden mit Freunden diskutiert wird. Für etwa 20 Menschen in Kempten ist diese Situation vor Kurzem bittere Realität geworden, als es im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Ludwigstraße brannte. Sie alle brauchen nun eine neue Unterkunft, denn das Haus ist unbewohnbar. Ein 49-Jähriger erzählt, wie er damit umgeht.

