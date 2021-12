Züge der Außerfernbahn sollen ab Schulstart wieder fahren

Bahn will die Reparaturen zwischen Kempten und Pfronten in den Ferien abschließen. Warum die Schienen der Außerfernbahn beschädigt sind, sei aber noch unklar.

27.12.2021 | Stand: 15:40 Uhr

Noch immer ist die Strecke der Außerfernbahn gesperrt, es fahren lediglich Busse. Allerdings: Wie die Bahn nun mitteilt, sollen nach aktuellem Stand zum Schulstart am 10. Januar wieder Züge fahren.

Laut einem Bahnsprecher wurden an der Strecke von Kempten Richtung Pfronten Verschleißerscheinungen an den Schienen und an den dort fahrenden Zügen festgestellt. Seit Anfang Dezember ist die Strecke für Züge gesperrt. Aktuell prüfe die Bahn, was diesen Verschleiß verursacht hat.

Lesen Sie auch: Außerfernbahn: Und wieder fährt kein Zug

Schnee und Eis erschwerten die Arbeiten an der Außerfernbahn im Dezember

Gleichzeitig laufen „notwendige Instandhaltungsarbeiten“. Ob dazu ganze Gleissegmente ausgetauscht werden müssen, dazu gibt die Bahn keine Auskünfte. Jedenfalls habe man diese Arbeiten aufgrund der winterlichen Witterung in den vergangenen Wochen noch nicht abschließen können.

Lesen Sie hier: Außerfernbahn: Zu den besten Pendlerzeiten klafft ein Loch im Takt

Lesen Sie auch

Zug-Verkehr Außerfernbahn: Und wieder fährt kein Zug

Außerdem spricht die Pressestelle von „Gleislagefehlern“. Diese bewegten sich allerdings im Millimeterbereich und seien mit bloßem Auge nicht erkennbar. Laut Pressestelle wurden sie während Messungen im Bereich Jodbad Sulzbrunn und Oy-Mittelberg bemerkt. Wie lang die betroffenen Abschnitte sind und ob die neu eingesetzten Triebwagen mit den Problemen an den Schienen zu tun haben, beantwortet die Pressestelle der Bahn nicht.

Außerfernbahn gesperrt: Immer wieder verlangt die Bahn ihren Fahrgästen Geduld ab

Wie berichtet, war die Außerfernbahn zuletzt immer wieder gesperrt: Im Herbst wegen der Sanierung des Bahnhofs Sulberg-Ried, in den Sommerferien, weil Fahrzeuge fehlten, im Januar aufgrund von Schnee und Problemen an der Infrastruktur. In den kommenden Jahren sind weitere Bahnhofssanierungen geplant, die fast alle für Sperrungen sorgen werden.

Lesen Sie hier: Neue Bahnhöfe für die Außerfernbahn: Oyer Pläne sorgen für Bedenken