ZDF "heute show" feiert Wildpoldsried für seine Energiepolitik

Die ZDF-"heute-show" im Allgäu: Zum zweiten Mal binnen eines Jahres hat Comedian Lutz van der Horst - diesmal mit Fabian Köster - Wildpoldsried besucht.

20.01.2023 | Stand: 23:44 Uhr

Die Comedy-Serie "heute show" im ZDF hat zum zweiten Mal binnen eines Jahres Station im Allgäu gemacht. Am Freitag wurde das heute show-Spezial zur Energiewende ausgestrahlt. Mittendrin: die Gemeinde Wildpoldsried, die ein weiteres Mal bundesweit als Vorzeigemodell für die Energiewende gefeiert wurde.

In der Sonderausgabe der "heute show" am Freitag gingen die beiden Comedians Lutz van der Horst und Fabian Köster der Frage nach, was in der deutschen Energiepolitik schieflief, schiefläuft und noch schieflaufen wird. Dabei deckten die beiden nicht nur auf, dass die neuen Flüssiggas-Terminals in Norddeutschland das Meer massiv mit Gift belasten. Sie machten an Beispielen auch deutlich, wie schwierig es in Deutschland dank der überbordenden Bürokratie ist, die Windkraft auszubauen.

Die "heute show"-Comedians hatten in der Sendung am Freitagabend aber auch ein positives Beispiel für die Energiewende in Deutschland im Gepäck - Wildpoldsried im Allgäu (Sehen Sie hier den Beitrag in der ZDF Mediathek, um Wildpoldsried geht es etwa ab Minute 29) . 2. Bürgermeister Günter Mögele berichtete im Interview, wie die Allgäuer Gemeinde es geschafft hatte, selbst mehr Energie zu erzeugen, als sie braucht. Er bestätigte aber auch, dass die übrige vor Ort erzeugte Energie aktuell in die Schweiz statt nach Deutschland geht - weil das Land schlichtweg die höchsten Preise an der Strombörse bezahlt.

Die "heute show" war schon einmal in Wildpoldsried

Für Comedian Lutz van der Horst war es bereits der zweite Besuch in Wildpoldsried binnen weniger Monate. Im Frühjahr war er schon einmal im Allgäu zu Besuch, um für die "heute show" im ZDF einen Beitrag zu drehen. Damals nahm er die Region und seine Menschen mit einem Augenzwinkern aufs Korn - allerdings verbunden mit viel Respekt für die Leistungen und die Innovationskraft hier.

Die heute-show drehte im Frühjahr 2022 im Allgäu. Comedian Lutz van der Horst besuchte Wildpoldsried. Bild: Stephan Michalik

"Wie wird Deutschland energiepolitisch autark? Möglicherweise kann man das von einem Dorf im Allgäu lernen", moderierte "heute show"-Moderator Oliver Welke damals den Beitrag an. Und dann kam er - Lutz van der Horst im weißen Anzug und weißen Schuhen mitten in Wilpoldsried, der coole Städter im tiefsten Allgäu. "Haben Sie Avocado-Bowl?", fragte er zum Start im Biergarten. "Sowas saufen wir nicht", bekam er prompt als Antwort. Auch sein Wunsch "Ich hätt' gern ein Kölsch" fiel auf wenig Resonanz. Lustig wurde es dann trotzdem schnell - drei gutmütige Herren erklärten dem Comedian bei einem Allgäuer Bier und im tiefsten Dialekt, was es mit Bschütte fahren auf sich hat.

Sichtlich beeindruckt ließ sich van der Horst dann zeigen, wie in Wilpoldsried Energie erzeugt wird. Wildpoldsrieds Bürgermeisterin Renate Deniffel und ihr Stellvertreter Günter Mögele standen ihm geduldig Rede und Antwort - und sahen auch schmunzelnd darüber hinweg, wenn der Comedian auf ihre Kosten Scherze machte.