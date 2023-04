Zeitenwende im Kreuzthal: Kommt jetzt doch Handynetz?

Die Telekom will das Kreuzthal mit Mobilfunk versorgen. In der Vergangenheit sorgten ähnliche Pläne für Widerstand. Doch die Stimmung hat sich gewandelt.

02.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zeiten ändern sich: So sagt man – und sieht es aktuell im Kreuzthal. In der Vergangenheit hatten Pläne von Mobilfunkunternehmen, dort Handymasten zu errichten, regelmäßig Widerstand erzeugt. Mittlerweile hat das Smartphone Einzug in viele Lebensbereiche gehalten. Nun geht es wieder um einen neuen Mast. Aufruhr im Kreuzthal? Mitnichten.

