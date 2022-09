Akrobatik und Magie: Zirkus Charles Knie zeigt beeindruckende Show in Kempten

Wasserfontänen, Laser und Pyrotechnik: Der Zirkus Charles Knie liefert eine beeindruckende Show. Auf was sich Besucher freuen können.

22.09.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Ein preisgekrönter Zirkus in Kempten: Seit Mittwoch präsentiert der Zirkus Charles Knie seine Show in Kempten neben der Allgäuhalle. Es wirken rund 40 Akteure verschiedener Herkunft an der Darbietung mit. Ob Akrobatik, Zauberei oder tierische Unterhaltung, es wird eine Vielfalt an Entertainment für die zahlreichen Gäste geboten.

Die Zuschauer waren bei der Premiere nicht nur von den klassischen Darbietungen begeistert. Auch die Wasserfontänen, Laser und Pyrotechnik beeindruckten das Publikum. Bis Sonntag, 25. September, kann der Zirkus Charles Knie noch in Kempten besucht werden. Am Samstag finden die Vorstellungen ab 16 Uhr und ab 19.30 Uhr statt, am Sonntag ab 11 Uhr und ab 15 Uhr.

Lesen Sie auch: Zirkus Charles Knie: Termine 2022 im Allgäu und Ticketpreise.

