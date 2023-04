Zirkus Krone kommt nach Kempten

Der Zirkus Krone geht auf Deutschland-Tournee und kommt 2023 auch nach Kempten ins Allgäu. Infos zu Tickets, Programm und Terminen gibt es hier.

28.04.2023 | Stand: 11:20 Uhr

Der nach eigenen Angaben größte Zirkus Europas gastiert mit neuem Programm ab Mitte Mai in Kempten. Zirkus Krone (Eigenschreibweise Circus Krone) bringt die "Stars in der Manege" für sechs Tage ins Allgäu.

Wann ist der Zirkus Krone in Kempten?

Ab Mitte Mai rund um Himmelfahrt gastiert der Zirkus Krone an der Allgäuhalle für sechs Tage. Insgesamt 11 Vorstellungen warten für die Allgäuer und Zirkusinteressierten, die erste Aufführung ist am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr, die letzte am Montag, 22. Mai, um 15.30 Uhr.

Mittwoch, 17. Mai 19.30 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 14.30 Uhr 18.30 Uhr

Freitag, 19. Mai 15.30 Uhr 19.30 Uhr

Samstag, 20. Mai 15.30 Uhr 19.30 Uhr

Sonntag, 21. Mai 10.30 Uhr 14.30 Uhr 18.30 Uhr

Montag, 22. Mai 15.30 Uhr



Das Programm von "Stars in der Manege"

Die Besucher können in der zweieinhalbstündigen Show 33 Artisten aus 10 Ländern erwarten. Dabei verwandelt sich das Hauptzelt in eine Hommage an die Goldenen Zwanziger. Zirkusdirektor Marin Lacey jr. führt durch die Raubtiershow, während unter anderem die Artisten von Mustafa Danguir auf das Hochseil gehen.

Lustig wird es auch. Lorenzo Carnevale (Italien) tritt als Harlekin auf, während das Toni-Alexis-Trio ebenfalls für Lacher sorgt. In der Neuproduktion "Stars in der Manege" liegt der Fokus aber auf den Tieren, während ein modernes Märchen inszeniert wird, bei dem die Pferdeprinzessin auf den Löwenmann trifft.

Was kosten die Tickets für Zirkus Krone in Kempten?

Tickets gibt es eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn an den Zirkuskassen oder aber auch im AZ-Ticketshop (zzgl. Gebühren).

regulärer Preis 1. Platz unnummeriert - 19 Euro Sperrsitz unnummeriert - 26 Euro Parkett unnummeriert - 33 Euro Parkett nummeriert - 39 Euro Loge erhöht - 50 Euro Loge - 55 Euro

ermäßigter Preis (Kinder 3-11 Jahre, Rentner, Schwerbehinderte) 1. Platz unnummeriert - 16 Euro Sperrsitz unnummeriert - 22 Euro Parkett unnummeriert - 29 Euro Parkett nummeriert - 34 Euro Loge erhöht - 45 Euro Loge - 49 Euro

(Kinder 3-11 Jahre, Rentner, Schwerbehinderte)

