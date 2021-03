Zu schnell unterwegs: Drei Unfälle innerhalb einer Stunde auf der A7 bei Sulzberg

Schneematsch auf den Straßen und eine zu hohe Geschwindigkeit - diese Kombination führte zwischen dem Allgäuer Dreieck und Höhe Oberzollhaus zu drei Unfällen.

Gleich drei Autofahrer sind in der Nacht auf den Montag zu schnell auf der A7 unterwegs gewesen und haben damit für Unfälle gesorgt. In allen drei Fällen prallten die Fahrzeuge laut Polizei in die Mittelleitplanke auf der Strecke zwischen dem Allgäuer Dreieck und Höhe Oberzollhaus.

Zu schnell unterwegs: Mann schleudert auf A 7 gegen Mittelschutzplanke

Gegen 23.55 Uhr am Sonntag schleuderte ein 18-jähriger Mann seinen Wagen gegen die Mittelschutzplanke. Er war auf der schneenassen Fahrbahn mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Sein Auto wurde dabei leicht beschädigt und der junge Mann konnte weiterfahren. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, an der Mittelschutzplanke von rund 500 Euro.

Anderer Unfall fast zur selben Zeit auf der A7 bei Sulzberg

Die Polizei war noch nicht am Unfallort eingetroffen, da ereignete sich bereits der nächste Zusammenstoß an gleicher Stelle. Ein 41-Jähriger stieß ebenfalls gegen die Mittelschutzplanke. Weil er ohne Handy unterwegs war, verständigte er die Polizei-Dienststelle erst, als er zu Hause eintraf. Laut Polizei entstand an der Schutzplanke bei diesem Vorfall kein Schaden. Schwerer traf es das Auto. Daran entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Totalschaden nach Zusammenprall mit Schutzplanke

Weniger als eine Stunde später, gegen 0.35 Uhr war erneut ein 22-Jähriger zu schnell auf der A7 unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Sein Wagen erlitt dabei einen Totalschaden von 40.000 Euro und wurde abgeschleppt. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro.

Bei allen drei Unfällen war die zu hohe Geschwindigkeit auf schneenasser Fahrbahn laut Polizei die Unfallursache. Keiner der drei Fahrer verletzte sich bei den Unfällen. Sie alle erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

