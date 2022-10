Wie geht es mit der Allgäuhalle in Kempten weiter? Druck auf die Politik wächst

Immer mehr Kulturschaffende setzen sich fürs Kulturquartier ein. Sie wollen die Allgäuhalle durch eine Zwischennutzung beleben. Fällt Mittwoch die Entscheidung?

Wie geht es weiter mit der Allgäuhalle? Noch immer steht eine Entscheidung über die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes aus. Selbst ob es eine Zwischennutzung geben wird, bis ein Entschluss über die langfristige Verwendung des Areals vorliegt, steht noch nicht fest. Zugleich wächst der Druck. Immer mehr Kulturschaffende und -interessierte sprechen sich für das „Kulturquartier“ aus. Sie haben sich unter dem Dach des hierfür gegründeten Vereins nun erneut an die Politik gewandt und appellieren an den Werkausschuss: „Setzen Sie ein Zeichen für eine offene und zukunftsorientierte Stadtentwicklung!“ Doch es gibt einen weiteren Interessenten.

Am Mittwoch, 19. Oktober, spricht der Werkausschuss über die Zukunft der Allgäuhalle

Der Werkausschuss wird während seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober, über die Zukunft der Allgäuhalle sprechen – zum wiederholten Mal. Ob die Stadträtinnen und Stadträte dieses Mal eine Entscheidung fällen, weiß Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl allerdings nicht. Es könne auch sein, dass das Gremium zunächst beschließt, die Interessenten zur folgenden Sitzung einzuladen, damit diese ihre Ideen vorstellen.

Letztlich geht es in einem ersten Schritt um die Frage, wer die Allgäuhalle zwischenzeitlich bespielt: Christof Feneberg mit der Big Box, der das Areal langfristig für kleinere Veranstaltungen aller Art nutzen will und den Gastraum mit „FH Promotions“ bereits seit mehreren Jahren gepachtet hat. Oder ein breites Bündnis aus Kulturschaffenden, denen ein „Kulturquartier“ (KQA) vorschwebt.

Für das setzen sich in einem offenen Brief zahlreiche bekannte Kemptener Akteure ein; neben verschiedenen Künstlern mittlerweile beispielsweise auch Tommi Leibfried vom Künstlerhaus und Hannes Palmer vom Parktheater; weiter Vereinsvertreter wie Markus Naumann (Heimatverein), Dietmar Markmiller (Altstadtfreunde) und Ursula Speiser (Klecks). Im Konzeptpapier kommen zudem etwa Stefan Nunner von der Caritas Kempten und Dr. Stefan Knauth, Körperbehinderte Allgäu, zu Wort.

Derzeit findet in der Allgäuhalle zweimal im Monat ein Flohmarkt statt

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner werben „stellvertretend für viele Hunderte von Mitgliedern“ für ein Konzept, das eine zeitlich begrenzte Nutzung des Gastraums in der Allgäuhalle vorsieht. Diese würde keine Kosten verursachen und „keine Hürde für jedwede endgültige Nachnutzungen“ darstellen. Das Motto: „Mehr statt leer.“ Seit Mai könnten in dem Gastraum Kleinkunst, Konzerte, Theater, Lesungen und vieles mehr auf die Bühne gebracht werden, kritisieren sie. „Dass die brachliegenden Flächen auch nach vier Monaten noch nicht vom KQA angemietet und kulturell bespielt werden dürfen, ist ein wirklicher Verlust für die Kultur in Kempten.“

Sollte sich der Werkausschuss für eine Zwischennutzung durch den KQA-Verein entscheiden, wäre ein Start laut Schießl ab Frühjahr denkbar. Seit dem Auszug der Herdebuchgesellschaft (heute Pro Rind) mit ihren Viehauktionen finden lediglich zweimal pro Monat Flohmärkte statt. Dann ist auch die Gastronomie bewirtschaftet.

Die Sitzung des Werkausschusses beginnt am Mittwoch, 19. Oktober, um 16 Uhr im Rathaus.