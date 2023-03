Zukunft Freibad Seltmans: Es bleibt spannend

Der „Förderverein Freibad Seltmans“ trifft sich zur ersten Jahresversammlung. Trotz großer Erfolge bleiben Herausforderungen: Ist ein Betrieb im Sommer möglich?

28.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es war der 13. Juli vergangenen Jahres, als Weitnaus Bürgermeister Florian Schmid die „unangenehmste Gemeinderatssitzung“ seiner bisherigen Amtszeit eröffnete. Zu verkünden hatte er die unmittelbar drohende Schließung des Freibads Seltmans durch das Landratsamt. Die Sitzung war jedoch Startschuss für zahlreiche Ehrenamtliche, das Bad auf eigene Faust auf Vordermann zu bringen. Seither ist viel geschehen – nun hat der damals gegründete Förderverein seine erste Jahresversammlung gehalten. Und dabei einen Ausblick auf anstehende Aufgaben gegeben.

50 Kubikmeter Wasser: So viel versickerte damals täglich aus Becken und Leitungen in den Boden. Noch während der emotionalen Gemeinderatssitzung am 13. Juli fassten einige Bürger den Entschluss, ihr Freizeitbad in Eigenregie zu retten, hieß es nun während der Jahresversammlung. Am 8. August wurde der Förderverein Freibad Seltmans gegründet. Stolz berichtete nun Vorsitzender Thomas Dölle von mittlerweile mehr als 400 Mitgliedern. Zudem sei fast jeder Verein in der Gemeinde bereit für Kooperationen und Unterstützung.

Freibad Seltmans (Weitnau): Der Förderverein hat bereits viel geschafft

Weit mehr als 600 Stunden unentgeltlicher Arbeit wurden bisher im Verein erbracht. Laut Kassenwartin Erika Ulmer hat der Verein durch Mitgliederbeiträge und Spenden bis Ende Dezember über 26.000 Euro eingenommen. Von der Gemeinde kamen 15.000 Euro; ausgegeben wurden dagegen bisher nur 11.000 Euro – vor allem für Material.

Denn inzwischen ist wie berichtet sehr viel passiert im Freibad Seltmans: Zu- und Ableitungsrohre wurden im Herbst ausgegraben und erneuert, Zäune repariert, ein Pächter für den Freibadkiosk gefunden und eine eigene Homepage erstellt.

Jahresversammlung beim Förderverein Freibad Seltmans: Gesucht ist jetzt vor allem ein Bademeister oder eine Bademeisterin

Doch es steht auch noch viel Arbeit an. So muss die Beckenfolie erneuert werden und vor allen Dingen: Es muss eine Badeaufsicht für die anstehende Badesaison gefunden werden. Das ist zurzeit der dringendste Punkt, hieß es während der Jahresversammlung: Ohne Badeaufsicht darf das Bad nicht öffnen. Die Gemeinde Weitnau hat dazu bereits eine Stellenausschreibung geschaltet und wirbt mit einem Arbeitsvertrag nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst. Die Vorstandsmitglieder sind jedoch zuversichtlich, dass sich auch hier noch rechtzeitig jemand finden wird.

Veranstaltungen sind dann im und um das Freibad geplant. Gäste, Bürgermeister und Fördervereinsvorstand sind sehr zufrieden über das Erreichte und blicken optimistisch Richtung Badesaison.

Weiter Informationen: freibadseltmans.de